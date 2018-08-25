Мне жаль Порошенко. Искренне жаль. У него ад в душе. Уже при жизни.

Он давно разобрался КОМУ он служит. И что пути назад нет. И вперед тоже.

Он, как крыса, загнанная в угол. От ужаса безумеет все больше и больше.

Он вдруг понял, что деньги и власть от лукавого – это крысоловка. И вот корчится с перебитым хребтом. Заливает себя спиртным.

Пьянство Ельцина и Порошенко – имеют один источник. Их трясло и коробило от ужаса предательства.

Происходит распад личности. Ведь глаза Порошенко – это уже не глаза человека.

Мне вот интересно, рыдает ли он в пьяной искренности? клянет ли своих хозяев? или уже только обреченно мочится под себя?