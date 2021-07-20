Ольга Бузова продолжит выступать во МХАТе

Информация о том, что Ольга Бузова, несмотря на полное отсутствие каких-либо талантов, за исключением апломба и бешеного напора, равного по уровню воздействия на неподготовленного к этому отечественного зрителя, разрушительной силе среднестатистической базарной хабалки с одесского Привоза, продолжит выступать во МХАТе, всколыхнула профессиональное сообщество и публику. Отреагируем. На неё пришли посмотреть? Пришли. Деньги за это заплатили? Заплатили. Ну и достаточно. Опыт вполне удался. Теперь она — наше всё. А также Ксения Собчак. Виктория Боня. И все прочие, такие же. Голос там не нужен, профессионализм тем более не нужен, про способности и говорить нечего. Спасибо, что пока её только в театр, роль играть взяли. Так дело пойдёт, скоро Рогозин её в космос отправит.

Нормально всё. Эпоха такая. Показательное и демонстративное разрушение всех и всяческих норм приличия, как базовый стандарт поведения нового российского человека. Вывели такую породу за 30 лет демократической клептократии. Взяли всё самое похабное, что только было в наличии из старого, дореволюционного прошлого, «которое мы потеряли», но, судя по Бузовой, к сожалению, нашли. Привет Гоголю и Салтыкову-Щедрину. Добавили к нему всю, не такую уж давнюю, быдловатость советской эпохи — читай Зощенко и Ильфа с Петровым. Можно ещё Райкина и Жванецкого повспоминать. Ну и, что с Запада смогли — тоже наскребли. Марк Твен их нравы живописал… Смешали в равной пропорции, добавили побольше похабщины, украсили наглостью и отмороженностью — вот и Бузова во МХАТе.

Странно, что ещё не в опере, но это, судя по всему, впереди. Споёт. Народ валом повалит, на это посмотреть, поугорать. А чо такого? Развели, понимаешь, интеллигентничанье! Скажет режиссёр, чтоб на сцену живого осла вывели — выведут. По нынешним временам даже не обязательно живого. Можно какого угодно притащить, хоть дохлого. Понадобится по ходу «спектакля» устроить натуральную собачью свадьбу, тоже не вопрос. Задвинуть гейскую порносцену? Вообще замечательно. Очень положительно скажется на росте посещаемости театра. Правда, это тогда будет уже не театр, а шалман, но если ввести в норму посещение разнос по зрительским рядам пива с раками или беленькой с солёными огурчиками… Выпил, закусил и смотри Бузову, сколько влезет. После пары кружек пенного у неё даже голос лучше станет.

У Анджея Сапковского в его многотомном «Ведьмаке», который теперь американцы в сериал превращают, изгаляясь над хорошей книгой, как только могут это делать в политкорректном и толерантном до рвоты нынешнем Голливуде, был «Час презрения». Вот и у нас он настал, только в жизни. Наша духовная скрепа, как выспренно называют люди, невесть зачем придумавшие это идиотски звучащее словосочетание, всё то, на чём должна стоять жизнь в стране, теперь «Дом-2». Даня Милохин, как лицо Питерского международного экономического форума и «Сбера», в который, невесть зачем, превратили «Сбербанк». Ну, и всё прочее, такого рода. Несть конца этой бесконечной жвачке, затопившей и российское кино, и театральные подмостки, и саму жизнь. Так что, Бузова во МХАТе, на этом фоне, вполне уместна.

Как там у Высоцкого было, про предложение советскому уголовнику от западного шпиона, в обмен на «советского завода план», попасть в мир «где девочки танцуют голые, где дамы в соболях, лакеи носят вина, а воры носят фрак»? Вот, мы теперь в этом самом мире и живём. Прямо в точку. Чок в чок. Один в один, как заказывали. А что про Ольгу Бузову, Ксению Собчак и всех прочих персонажей этого разлива у Владимира Семёновича ничего в помянутой песне не сказано, так они у него в других присутствуют, про обитателей воровских малин и их шмар. Ну, так их нынешние аналоги ещё и отмыты, и парфюмом сбрызнуты, и одеты в дорогое, да и при деньгах. Разве что, заводы наши больше никому из шпионов неинтересны. Сдали мы все их планы давно. А что не сдали, с тем сами покончили. Капец. Алямба. Можно тушить свет.