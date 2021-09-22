{ 22 сентября 2021 }

Facebook запрещает хохлов

Рубрики: [Telegram]  

Неожиданно выяснилось, что Facebook запрещает хохлов. Не хохлов как украинцев, а «хохлов» как понятие. В глазах и словариках блюстителей чистоты расы… Русского языка это такой же hate speech, как «ниггер», « жид», «черножопый» и так далее Ну а поскольку это Facebook, право бана выдали алгоритмам. Вот и добанились.

Дело в том, что из-за этой специфики главной соцсети мира в ней (и в instagram) не может не то что нормально общаться, но и попросту зарегистрироваться известный футболист, бывший игрок сборной России Дмитрий Хохлов. Дмитрия, его друзей и всех остальных, кто рискнет написать крамолу из 6 букв Facebook немедленно банит на срок от двух недель до месяца. А поскольку добиться адекватного диалога с Мордокнигой не удается не только лишь все (мало кто может себе это позволить), господин Хохлов перенес свои разбирательства с соцсетью в Солнцевский райсуд. Остаëтся только пожелать футболисту удачи, а у Facebook и так всë есть, кроме мозгов и совести, а этого не пожелать.

Методичка


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