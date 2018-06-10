{ 10 июня 2018 }

Крым

Рубрики: [Фейсбук]  

Американские аналитики посчитали, что Россия инвестирует в развитие Крыма 3 млрд долларов ежегодно.
Не слишком обременительно, так как это всего 0,3% от текущего ВВП. Могли бы потянуть и больше, особенно если сэкономить на Северном Кавказе, спорте и Москве.
Над Одессой, Харьковом и Запорожьем должны летать российские самолеты и разбрасывать листовки примерно с текстом:
“Братья и сестры! Украинские комиссары вас обманывают. Россия вкладывает в Крым 3 миллиарда долларов каждый год. У нас их много. В русском плену с вами будут обращаться хорошо. Мы дадим вам работу и еду. Возвращайтесь домой. Ваш В.В.Путин”

Сергей Ключенков


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