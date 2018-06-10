Некоторые господа придумали формулу – написать про какую-то проблему (часто высосанную из иностранной прессы), а потом прибавить: затокрымнаш. Да. Мы можем отказаться от гамбургеров, айфонов и новых фильмов про Супермена. Зато Крым – наш. Мы можем платить не [Читать...]

Не буду скрывать: я родился через год после того как нетрезвый Никита Хрущев передал Крым Украине. Но уже в 1963-м году в средней школе №5 города Симферополя стал изучать украинский язык и продолжал это делать вплоть до окончания [Читать...]

Один уважаемый мной человек написал, что для него поехать отдыхать в Крым все равно, что трахнуть жену брата. Красивая аллегория. Вам не кажется, что здесь, в интернетике, происходит какая-то массовая шизофрения. Людей бомбит равнозначно с двух сторон. С [Читать...]

Из всех политизированных украинских групп меня больше всего забавляет секта ратующих за возвращение Крыма – организуют блокаду полуострова, строчат петиции во всякие международные организации, машут кулаком Кремлю. Цирк да и только, а если точнее, то сумасшедший дом. Для [Читать...]

А вот интересно – найдется ли кто-нибудь из людей жанра “Крым и Донбасс были, есть и будут Украиной“, кто сможет выйти и громко сказать: “Нагорный Карабах – законная территория Азербайджана. И нечего там делать армянским сепаратистам“. Вот просто [Читать...]