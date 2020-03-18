{ 18 марта 2020 }

Глупые вопросы про Крым

Рубрики: [Фейсбук]  

В шестой раз на полуострове празднуют «День воссоединения Крыма с Россией». Вроде уже и времени вон сколько прошло, и мост заработал, а некоторые всё ещё по-разному отвечают на простой вопрос — чей Крым. Причём, мнения категорически расходятся. Попробую убрать эти надуманные противоречия. На свете живут и здравствуют два миллиона человек, чей ответ на этот вопрос устроит абсолютно всех — это жители Крыма, которые дружно скажут слово «наш». Вот этот ответ я и предлагаю всем интересующимся. Мне вчера позвонили и спросили, а я ответил — Крым, конечно же, крымчан, и только их. Как Камчатка — камчадалов, Урал — уральцев, а Сибирь — сибиряков. Им там жить и им же решать — что делать со своим регионом, причём, для этого у них есть всё необходимое (выборы органов местного самоуправления, референдумы, митинги, обращение к правительству страны и т. д.) Все вышеперечисленные, а также многие другие регионы, в разное время влились в большую семью под названием Россия. А шесть лет назад вернулся Крым, по собственной воле, беспрецедентными 97-ю процентами проголосовавших, прекрасно понимая, что в одиночку не выжить. Впрочем, как и всем нам, ощущающими себя россиянами.

Так что поздравим крымчан и всех живущих на просторах нашей страны с праздником и пожелаем Крыму и России мира и процветания. А глупые вопросы со временем отпадут сами собой.

Юрий Лоза


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