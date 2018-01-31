{ 31 января 2018 }

Крым

Рубрики: [Фейсбук]  

Из всех политизированных украинских групп меня больше всего забавляет секта ратующих за возвращение Крыма – организуют блокаду полуострова, строчат петиции во всякие международные организации, машут кулаком Кремлю. Цирк да и только, а если точнее, то сумасшедший дом.
Для того, чтобы понять проблематику Крыма, необходимы хоть небольшие социально-политические знания, но у секты их совсем нет. Почему жители ГДР потянулись к ФРГ? Потому что модель жизни в федеративной республике была гораздо более привлекательной. Почему никто не бежит из Южной Кореи в Северную? Потому что в Сеуле свободнее, чем в Пхеньяне. Отсюда напрашивается очевидный вывод: Украина должна предложить Крыму лучшие условия, чем Россия и тогда жители полуострова переориентируются. Попробуйте посмотреть на крымскую ситуацию глазами жителя полуострова по состоянию на 01 марта 2014 года. Только что состоялся погром под Корсунью, крымчан били палками, ставили на колени и заставляли кричать «Слава Украине!». 23 года независимости Киев ничего не делал для развития инфраструктуры полуострова.
Плюс только и слышны угрозы прислать из Львова «поезда дружбы». А тут на горизонте замаячила Россия с нефтедолларами и жесткой рукой вертикали власти, наводящей порядок. И вот что крымчанину выбирать: удары битой по голове или деньги? Конечно же они выбрали деньги! Так вот если Украина хочет вернуть Крым, то наоборот должна встречать с хлебом солью крымчан, а не вставлять им палки в колеса. Пересекая границу на перешейке и попадая в Херсонскую область крымчанин должен ощущать разительный контраст с Россией. Постройте Украину, в которой хочется жить и крымчане сами избавятся от России. Сделайте так, чтобы в Украине были учтены права крымчан на обучение в школах на русском языке, финансовую и административную самостоятельность, создана свободная экономическая зона, построены современные дороги, в больницах предоставлялись качественные услуги за счет бюджета. Но нет! Проще всего во всём винить Путина и не видеть брёвен в собственном глазу! Это ведь Путин бил крымчан под Корсунью. Это ведь Путин привел Крым в упадок за девяностые и нулевые годы. Секта свидетелей возврата Крыма напоминает мне запойного алкоголика, от которого жена ушла к более богатому. Он обзывает её проституткой вместо того, чтобы поискать причины в себе. Брось бухать, приведи себя в порядок, стань более привлекательным и жена обязательно вернется!
Но ведь лень работать над собой – проще всего винить Путина во всех житейских бедах. За четыре года Украина так и не сделала выводов из произошедшего, что очень печально и свидетельствует о коллективной глупости её политических крикунов.

Всеволод Непогодин

Окончил Одесский институт финансов (2008). Живет в Одессе, работает публицистом, колумнистом и арт-критиком. Серьезно заниматься литературой начал в 22 года. Лонглистер премии «Национальный бестселлер» 2013 года (с повестью «Generation G»). В 2013 году вошел в лонг-лист премии «Дебют» в номинации «крупная проза» с романом «Французский бульвар».

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