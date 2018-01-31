Андраник МИГРАНЯН, главный редактор “Моей Газеты” КРЫМ: ПОТЕРЯННЫЙ ШАНС? Победа Юрия Мешкова на президентских, а затем блока “Россия” на парламентских выборах под лозунгами объединения Крыма с Россией стали полной неожиданностью для российского руководства. Практически без всяких усилий со [Читать...]

Этим летом Крым стал «нашим» и в туристическом контексте тоже: полуостров посетило рекордное число соотечественников. Как выяснилось, многие поехали что называется «из принципа» после того как ряд «либеральных» СМИ опубликовал провокационные вбросы, из которых следовало, что у россиян, [Читать...]

Вчера в зале приятель Саша, человек густых кровей, уроженец Феодосии, выразил сомнения в целесообразности вхождения Крыма в остальную Россию. Тревожат его почему-то частные пляжи – понаедет, говорит, олигархов всяких разных, понаставят заборов и к морю будет не подойти. [Читать...]

Итак, по поводу вчерашнего заявления Путина. 1. Путин сменил риторику. Если два года назад на ПМФ он говорил, что Россия будет говорить с избранной властью Украины, то теперь он назвал эту власть людьми, захватившими власть в Киеве и [Читать...]

Один уважаемый мной человек написал, что для него поехать отдыхать в Крым все равно, что трахнуть жену брата. Красивая аллегория. Вам не кажется, что здесь, в интернетике, происходит какая-то массовая шизофрения. Людей бомбит равнозначно с двух сторон. С [Читать...]