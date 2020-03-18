Посмотрел американо-канадский фильм 2017-го года «Жажда смерти» с Брюсом Уиллисом в главной роли. В аннотации было написано, что это почти ремейк фильма 1974-го года с тем же названием (в главной роли тогда был Чарльз Бронсон), только приближенный к сегодняшним реалиям, с современными спецэффектами, а также бóльшим количеством драйва и юмора.

Завязка та же — бандиты врываются в дом к простому американцу, убивают жену и доводят дочь до комы. Полиция найти негодяев не может, а потому рядовой гражданин впервые берёт в руки пистолет и идёт мстить. А вот тут начинаются различия — в версии 74-го дальше разворачивалось ставшее культовым кино, а в версии 2017-го по экрану полилось ставшее привычным банальное говно. Если герой Чарльза Бронсона вёл себя абсолютно по-человечески, то герой Брюса Уиллиса с какого-то перепугу вдруг вспомнил, что делал, когда был неистребимым «крепким орешком». Юмора я там не заметил, а вот избитых штампов разглядел — выше крыши. Ещё одно различие — бюджет 1-й версии составлял 3 млн и окупился восемь раз, бюджет последней раздули уже до 30 млн и сборы еле-еле окупили производство. Хотя был в конце один смешной момент — когда герой Брюса Уиллиса видит развязного хулигана, он так же, как и герой Чарльза Бронсона «стреляет» в него из большого пальца правой руки. Типа, продолжение следует, чтобы в следующей серии обосраться уже по полной и всё-таки уйти в минус.