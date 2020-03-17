Люди во все времена давали имена природным явлениям. Это одна из ипостасей антропоморфизма, шагающего нога в ногу с человечеством с момента его появления на нашей Земле. Сегодня традиция живёт как в стародавних понятиях, скажем, могучий восточный байкальский ветер, скоростью 20м/с носит гордое имя Баргузин, так и вполне современных — ураган, который бушевал в 2005-м году, назвали Катриной. Это дань уважения силам природы, попытка подлизаться к ним и просьба — быть добрее к людям. Не могу утверждать, что данная практика работает, но до сих пор все глобальные катаклизмы человечество пережило. То ли мы стали нереально самонадеянными, то ли слишком уверовали в мощь нашего разума, но я не слышал, чтобы мы проявили уважение к коронавирусу, который кошмарит сегодня всю планету, и назвали его подобающе. Предлагаю восполнить пробел и дать ему какое-нибудь звучное имя, например, КОРОНАВИРУС ТИБЕРИЙ.

Ну, или как-то по-другому. А вдруг сработает?..