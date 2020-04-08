Коронавирус в Петербурге

Проехал вчера в такси по Петербургу.
Что имеем в голом остатке?
1. Народ ходит, ездит, гуляет. В основном — молодежь.
2. Что вирус искусственный — что-то между гриппом и СПИДом — мало кого пугает. Не бешенство же, и не черная оспа.
3. Стариков, который поражает этот вирус — молодежи не жалко. Ну и что? Только площадь остронеобходимую занимают, да требуют к себе внимания, а еще и пенсию получают. И не помогают, как должны.
Как грустно мне поведал мне мой сосед — бывший прокурор — дочь истерики устраивает, дескать совсем обнаглели — внука не берем хоть на время. Совсем заскорузли в своем эгоизме. Ей приходится по гостям ходить, где дети есть. Чтобы хоть немного отдохнуть от трехлетнего отпрыска. А собственные дед с бабкой, видите ли, на карантине сидят.
Хотел я поддержать прокурора в его справедливой борьбе за собственный карантин, да понял, что бестолку.
Уж больно вирус умный придумали. Кому старики-то нужны?
Кому они симпатичны? Дураки дураками.
Один Лещенко на экране чего стоит — и болтлив по-стариковски, и мякина в голове. Полшага до деменции.
Так что — на государство одна надежда. Не на детей.