Коронавирус в Петербурге

Проехал вчера в такси по Петербургу.

Что имеем в голом остатке?

1. Народ ходит, ездит, гуляет. В основном — молодежь.

2. Что вирус искусственный — что-то между гриппом и СПИДом — мало кого пугает. Не бешенство же, и не черная оспа.

3. Стариков, который поражает этот вирус — молодежи не жалко. Ну и что? Только площадь остронеобходимую занимают, да требуют к себе внимания, а еще и пенсию получают. И не помогают, как должны.

Как грустно мне поведал мне мой сосед — бывший прокурор — дочь истерики устраивает, дескать совсем обнаглели — внука не берем хоть на время. Совсем заскорузли в своем эгоизме. Ей приходится по гостям ходить, где дети есть. Чтобы хоть немного отдохнуть от трехлетнего отпрыска. А собственные дед с бабкой, видите ли, на карантине сидят.

Хотел я поддержать прокурора в его справедливой борьбе за собственный карантин, да понял, что бестолку.

Уж больно вирус умный придумали. Кому старики-то нужны?

Кому они симпатичны? Дураки дураками.

Один Лещенко на экране чего стоит — и болтлив по-стариковски, и мякина в голове. Полшага до деменции.

Так что — на государство одна надежда. Не на детей.