{ 8 апреля 2020 }

Захват Луны

Рубрики: [Фейсбук]  
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6 апреля 2020 года Президент США Дональд Трамп подписал исторический указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне и других небесных телах.

«У американцев должно быть право на коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве… США не рассматривают его в качестве всеобщего достояния. Таким образом, политика США должна заключаться в том, чтобы стимулировать международную поддержку добыче и использованию ресурсов в космосе со стороны государственных и частных действующих лиц»— говорится в документе.

Дональд Трамп очевидно является большим поклонников жанра Sci Fi или как говорили при советской власти — «научной фантастики».

Трудно сказать, что послужило последней каплей к решению 45-го президента Соединенных Штатов разорвать The Moon Agreement, о существовании которого знали только историки, и официально объявить Луну новым космическим Клондайком.

Все началось в июне 2018 года, когда Трамп подписал указ о создании Космических Сил США и даже взял для них эмблему до боли похожую на логотип Звездного флота из сериала Star Trek.

Тогда все посмеялись над стариковской причудой, а это, оказывается, было частью продуманного плана.

Жалкие людишки из Конгресса толкуют про какой-то глобализм, а американский президент уже видит себя в роли Лорда-Маршала, властителя некромонгеров, покоряющих космические миры.

Сергей Мардан


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