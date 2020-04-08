Неверующие в эпидемию

Собственно, ничего особо нового в происходящем действительно нет. Эпидемии случались и раньше. Меры принимались приблизительно те же. Но в СССР граница была на замке, существовал институт прописки, мобильность населения была гораздо ниже. Поэтому карантин объявляли не по всей стране, в очагах.

Холера 1970 года была мировой пандемией. У нас были задеты Батуми, Керчь, Астрахань и Одесса. Хотя заболевшие были в десятках городов, включая Москву и Ленинград.

Каковы же были цифры? В Одессе заболели 126 человек, семеро умерли. Шестеро умерли в Керчи. Самый серьезный очаг был в Астрахани — чуть больше тысячи больных.

Но города закрывали намертво. А как реагировали люди? Да так и реагировали, как сегодня. В Керчи было зафиксировано 200 попыток прорыва карантинной линии. На тот момент в городе было 30 000 отдыхающих. А ведь казалось бы — холера, известная штука, не какой-то непонятный коронавирус. Не, все равно.

В других местах отдыхающие, наоборот, не хотели уезжать — ведь они потратились на дорогу, и чихать хотели на какой-то вибрион.

Эпидемия началась в июле 1970, к сентябрю была полностью подавлена. Но страна была другой. Сейчас все пройдет потяжелее.

Проблема заключается еще и в том, что если все меры сработают и мы проскочим между струйками (а мы начнем это видеть по статистике следующей недели), то часть мер останется с нами надолго. Социальная дистанция, дезинфекция и так далее. Как в Китае. Но ведь если мы проскочим, то количество «неверующих в эпидемию» возрастет кратно. Эти люди, скорее всего, никаких мер безопасности соблюдать не станут, и тогда возникнет опасность второй вспышки.