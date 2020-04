Зачем лечить коронавирус?

Достоевский любил ставить перед своими читателями необычные задачи. С нравственной, так сказать, подоплекой. «Вы бы взяли миллион рублей, если бы знали, что где-то в Китае тотчас умрет незнакомый вам старый китаец?» То есть, вы бы согласились убить неизвестного вам старого китайца за миллион, если бы вы остались неподсудны? При этом убить так, что вам и делать бы ничего не пришлось, только кивнуть?

Боюсь, сегодня многие не поняли бы вообще, о чем идет речь. Миллион рублей во времена Достоевского был суммой огромной, а сегодня это — так, можно купить новый хендэ солярис. Но при этом даже сумму можно не менять. К Достоевскому вопросов будет всего два: «Где подвох и где подписать?» Да пусть этот неведомый китаец скорее сдохнет, а мне чаю пить. Сиречь, на солярисе ездить.

Можно вопрос переформулировать в соответствии с днем сегодняшним. «Перед вами пятьдесят человек. Через два месяца они точно умрут. Это граждане России — не самые лучшие. Алкаши, старики, обжоры. Если вся страна просидит два месяца по домам, то этих людей можно спасти. Погибнут бизнесы, вы потеряете деньги. Многие потеряют работу. Это понятно. Но можно ничего не делать, и тогда эти пятьдесят человек погибнут. Именно столько у нас каждый день погибает в ДТП. Там, кстати, иногда и дети погибают, а иногда — знаменитости». Пойдет на такое страна? Целых 2-х процентов роста ВВП лишимся.

Понимаете. Перед всеми нами стоят не только разнообразные финансовые вопросы, вопросы личной безопасности и благополучия — но и вопросы нравственные. Мы все-таки страна Достоевского, или кто?

Я в сети давно, манипуляции чувствую за три версты. Сегодня принято манипулировать цифрами. Из разряда «а вы знаете, что?»

А вы знаете, что от СПИДа помирает мульон в год? А вы знаете, что от туберкулеза погибает мульон в год? А вы знаете, что от гриппа?..

Давайте тогда уж говорить в целом, чего мелочиться. В мире каждый день умирает около 150 000 человек. Это дает около 55 миллионов человек в год. Каждый год в мире умирает практически одна Италия. Бам — корова языком слизнула всю эту феличиту. Сколько там Советский Союз потерял во время Великой Отечественной? Двадцать семь миллионов? За четыре года? Пфф — да сегодня каждый год в мире в два раза больше человек умирает! Все еще хотите проводить парад?

Простите, а почему такие сравнения не корректны? Давайте уж тогда не нойте, когда у нас какой-нибудь самолет упал, не размазывайте тушь по своим лицемерным глазкам. Потому что — какая разница? Это все — цена прогресса, это все — естественный отбор. Долой глупую скорбь. Мы все умрем (а это так), и каждый ни капли не значим для популяции. Скачем, как украинцы, дальше — отряд не замечает потери бойцов.

Если человека убил враг, то это событие. Не простим, отомстим. Если человека убил вирус, то это даже как-то неловко. Какая-то бессмысленная глупость. Ну… умер. И чего?

Зачем лечить рак? Ведь от инфарктов больше погибает? Зачем вообще кого-то лечить, ведь они все равно рано или поздно умрут? Зачем нужна медицина, ведь она препятствует естественному отбору?

Зачем строить мост? Лучше бы пенсионерам раздали! А, нет, это из другой оперы. Или из этой же?

Я прекрасно видела раньше, как это все происходит. На мелочах, да, но принцип тот же. Многому научилась на пожарах 2010 года. Жила тогда в Рошале. Видела в реале, как разгоняют панику, как врут, как «спасают» то, что в спасении не нуждалось. Но там был нюанс. Во-первых, городок Рошаль подвергался опасности. Там было неделю нечем дышать вообще. Я открывала окно и видела сплошную молочную пелену. На улице я ходила в коконе — вытянешь руку, кисти не видно. Во-вторых, пожар подошел к самому городу. Люди на окраине из своих пятиэтажек видели языки пламени. Но когда это происходило в реальности, дела до нас никому не было. Никто об этом не говорил, никто об этом не писал. Но тогда, когда опасность миновала, небо очистилось и пожар отступил, о нас тут же вспомнили. Приехали волонтеры и начали нас «спасать». И кричать в соцсетях о нашей трагической судьбе.

Поэтому я принимаю этот признак как определяющий. Если бы вирус был фейком, сегодня в Италии были бы все — от Греты до белых касок. От врачей без границ до голливудских звезд. Где они все? Их нет. Потому что пожар полыхает в реальности.

А США — тем более. Ехать никуда не надо. Пляши и пой. Не пляшут чего-то. Скорбно запевают из своих квартир.

Избегать реальности — особый дар. Мы смеялись над украинцами, но сегодня у нас взрослые, вменяемые люди точно так отрицают реальность, как и они. Мы это проходили. На Ливии. Не помните? Зря. Всякие добрые товарищи, вроде Льва Вершинина, рассказывали нам, что события в Триполи снимают на студиях Аль-Джазиры. Не, не помните? Ничего ведь там не происходило. Когда Дмитрий Стешин начал писать из Ливии правду, его не хотели слушать. Всех буквально корежило. Так ведь быть не могло.

Но Ливия — была далеко. Положа руку на сердце, нас с вами это касалось мало.

Теперь — дело совсем другое. Теперь, когда вы отрицаете реальность, вы можете ненароком убить какого-то человека, который вам верит. Своего человека. Вашего друга, к примеру. Он не будет для вас статистикой.

Вы бездумно перепащиваете агитки на тему «это все придумал Черчилль в восемнадцатом году».

Ну, тогда договаривайте за агитками. Разъясняйте. «СПИД в год убивает в мире». Сразу уточняйте, где именно он убивает и за какой срок. Где больше всего туберкулеза, где больше всего мрут от гриппа.

Будьте аналитически честны. Не надо сравнивать «всё» со «всем». ВОЗ говорит о пандемии «во всем мире», но, допустим, в Папуа-Новой Гвинее — один случай. Никто не умер. Один случай с самого начала. Возможно, они вообще там не делают тестов. А этот случай отправили в ВОЗ, чтобы не быть белой вороной.

В США — эпицентр в Нью-Йорке. Италия — это Ломбардия. Китай — это Ухань. Зачем же вы эту статистику размазываете по остальному миру, ровным слоем? Чтобы сказать «ничего страшненького?»

Зачем врать, что в Нью-Йорке карантин? Нет, его не ввели. Там не так, как у нас. Никого не заставляют сидеть дома. Хотите — гуляйте. Никаких штрафов. Свободная же страна. Зачем они сидят дома? Не видят, что вирус — фейк? Не видят, что их обманывают?

Зачем лгать о том, что в Италии «обычная статистика смертности»? Это прямое и наглое вранье, не имеющее никаких доказательств.

Я понимаю, откуда все пошло. Эпидемиологи лоханулись не один раз и не два. А целых четыре раза. С атипичной пневмонией (SARS), со вторым коронавирусом (MERS), с эболой и вирусом зика. С первыми двумя вообще позорно вышло. Столько разговоров — и пшик на выходе. Нет, там были и заболевшие, и смертность была высокой — но цифры в итоге на самом деле получились в мировом масштабе не убедительные ни для чего. Эбола и зика остались локальными. Хотя ими тоже активно пугали мировое сообщество.

В этот раз эксперты не хотели позориться. Четыре раза они «волки, волки» уже кричали. Поэтому хором было сказано: это не страшнее обычного гриппа. Вы думаете, вы сами такие умные, до такого додумались? Писатели-фантасты, политологи, блогеры? Не-а. Это с американской прессы и пошло. Посмотрите, полковник Кассад выложил подборку заголовков январской прессы США.

CNN: «Relax! Coronavirus is Less Dangerous Than the Flu, Says Epidemic Expert»

«Вашингтон пост»: «Get a grippe, America. The flu is a much bigger threat than coronavirus, for now»

И т. д., и тому подобное.

Еще раз. Мне плевать на вымышленную реальность. Пребывайте в ней, если хотите, ваше право. Мне плевать на любителей теории заговора. В обычное время.

Но сегодня вы все прямо говорите своим читателям: вас обманывают, никакой эпидемии нет! Никакого вируса нет! Опасность преувеличена! Власти просто убивают экономику и вас всех!

Вы реально такое транслируете? Вы реально понимаете последствия? Ну, что тогда скажешь.