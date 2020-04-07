«Вторжение» и «Мастер и Маргарита»

Случаются события неизбежные. А особенно в условиях самоизоляции. Посмотрел «Вторжение» Фёдора.

Дорого-богато. И это видно на экране. Придумисто, тоже не отнять. Эффекты такие, что ни разу не стыдно. Ни перед кем. История? Ну, не знаю… Сейчас с историями трудно. Чтоб заходили всем.

С точки зрения патриотизма и верности идеалам Вертикали, претензий у меня лично нету. Тоже не стыдно. Не надрывно, тема раскрыта… Драматургия не отчётливая, но как-то за ней в процессе и смотреть как бы некогда — саунд, всё вертится, упомянутые эффекты…

Вот я давно и упорно думаю — а почему с появлением таких технологических возможностей, никто не замахнулся на экранизацию «МиМ» или «Альтиста Данилова», ну что бы забабахать сцену в Варьете, или как у Гелы рука растягивается и трупно зеленеет, да чтоб Москва была той, Булгаковской. Или как Данилов в молниях купается. Нет, ну правда?

Мне после хроник Нарнии стало казаться, что вот-вот и сделают наши киномастера, что-то из той, ещё давешней фантастики. Чтоб, значит, сказка стала былью. Жаль, что Федя уже спалил одно из любимых моих произведений — «Обитаемый осторов», навались он на него сейчас, на таком уровне спецэффектов, мог бы и результат быть «более лучшим»…

Врочем, мне всё «Альтист Данилов» покоя не даёт. Вот бы его экранизировать. Мой товарищ уже и режиссёра подсказал. Не, Федя на это не подойдёт, он всё больше в молодёжь своими фильмами целится. А с Даниловым надобно в людей.