Что если президент подхватил коронавирус

Представьте, что президент подхватил коронавирус.

Симоньян, кубанская девчонка незамысловатая, в телеге сразу:

«Начальник страну поднял с колен, себя точно поднимет!».

И поехала с флагом кататься по Садовому.

Супружник ейный, парень крученый, в Пилораме своей скорчит рожу — рад, огорчен, не поймешь. Исходя из развития ситуации, он потом объяснит свою гримасу.

У Киселева дедлайн, а он не знает, то ли на экране позади себя титрами призывать бомбить Америку, то ли уже писать «Тиран сдох!» и бежать радостно давать по этому поводу интервью Дудю.

Соловьев на всякий случай держит под рукой кадры из своего НТВшного прошлого, где он кроет Путина и фрагмент встречи со зрителями, где вопрошает «Зачем нам Крым?»

Клейменов в подводке к сюжету наговорит такое, что всем станет понятно: этому чуваку медицина помочь уже не в силах.

Венедиктов, в очередной раз напомнив, что он главный редактор, вспомнит в эфире о том, сколько раз здоровался с Путиным за руку.

Гудков-пэр на сайте ЭХА привычно опубликует какую-нибудь истеричную злобную хуйню.

Уралвагонзавод обратится к президенту с предложением всем коллективом срочно приехать в Москву и по-рабочему разобраться с коронавирусом.

Дебильноватый футболист Тарасов на пустом стадионе в Казани будет бегать по полю, задирая футболку РУБИНА, под которой майка с портретом Путина.

Троицкий на радостях снова облачится в костюм гондона, вернув себе аутентичность.

Лебедев выбьет себе многомиллионный заказ на логотип коронавируса, который развесят в метро рядом с его указателями, чтобы окончательно свести с ума москвичей и гостей столицы.

ДОЖДЬ объявит концерт-марафон.

Депутаты будут тупо сидеть в Думе с державным выражением лиц, ожидая распоряжений из администрации президента.

Навальный перед зеркалом затрахается репетировать обращение к народу и свой проход через залы Кремля, чтобы, положа руку на Конституцию, наконец-то положить на всех.

Население вконец опустошит магазины.

А я от всей души поблагодарю Путина за то, что он успел парой слов сделать меня представителем среднего класса.

Мне-то чего еще желать в этой жизни?