Что если президент подхватил коронавирус

Представьте, что президент подхватил коронавирус.
Симоньян, кубанская девчонка незамысловатая, в телеге сразу:
«Начальник страну поднял с колен, себя точно поднимет!».
И поехала с флагом кататься по Садовому.
Супружник ейный, парень крученый, в Пилораме своей скорчит рожу — рад, огорчен, не поймешь. Исходя из развития ситуации, он потом объяснит свою гримасу.
У Киселева дедлайн, а он не знает, то ли на экране позади себя титрами призывать бомбить Америку, то ли уже писать «Тиран сдох!» и бежать радостно давать по этому поводу интервью Дудю.
Соловьев на всякий случай держит под рукой кадры из своего НТВшного прошлого, где он кроет Путина и фрагмент встречи со зрителями, где вопрошает «Зачем нам Крым?»
Клейменов в подводке к сюжету наговорит такое, что всем станет понятно: этому чуваку медицина помочь уже не в силах.
Венедиктов, в очередной раз напомнив, что он главный редактор, вспомнит в эфире о том, сколько раз здоровался с Путиным за руку.
Гудков-пэр на сайте ЭХА привычно опубликует какую-нибудь истеричную злобную хуйню.
Уралвагонзавод обратится к президенту с предложением всем коллективом срочно приехать в Москву и по-рабочему разобраться с коронавирусом.
Дебильноватый футболист Тарасов на пустом стадионе в Казани будет бегать по полю, задирая футболку РУБИНА, под которой майка с портретом Путина.
Троицкий на радостях снова облачится в костюм гондона, вернув себе аутентичность.
Лебедев выбьет себе многомиллионный заказ на логотип коронавируса, который развесят в метро рядом с его указателями, чтобы окончательно свести с ума москвичей и гостей столицы.
ДОЖДЬ объявит концерт-марафон.
Депутаты будут тупо сидеть в Думе с державным выражением лиц, ожидая распоряжений из администрации президента.
Навальный перед зеркалом затрахается репетировать обращение к народу и свой проход через залы Кремля, чтобы, положа руку на Конституцию, наконец-то положить на всех.
Население вконец опустошит магазины.
А я от всей души поблагодарю Путина за то, что он успел парой слов сделать меня представителем среднего класса.
Мне-то чего еще желать в этой жизни?