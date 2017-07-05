Некоторые господа придумали формулу – написать про какую-то проблему (часто высосанную из иностранной прессы), а потом прибавить: затокрымнаш. Да. Мы можем отказаться от гамбургеров, айфонов и новых фильмов про Супермена. Зато Крым – наш. Мы можем платить не [Читать...]

Не буду скрывать: я родился через год после того как нетрезвый Никита Хрущев передал Крым Украине. Но уже в 1963-м году в средней школе №5 города Симферополя стал изучать украинский язык и продолжал это делать вплоть до окончания [Читать...]

Никакого компромисса по принципиальным вопросам нет и не может быть. Не бойся расстроить собеседника. Если тебе говорят, что рашка – говно и отсюда нужно валить, ответь ему, что это он – говно, и таких как он, самих нужно [Читать...]

А вот интересно – найдется ли кто-нибудь из людей жанра “Крым и Донбасс были, есть и будут Украиной“, кто сможет выйти и громко сказать: “Нагорный Карабах – законная территория Азербайджана. И нечего там делать армянским сепаратистам“. Вот просто [Читать...]

27 августа в 14:15 Алла Пугачева и Максим Галкин вышли из фирменного специализированного вагона поезда «Москва—Симферополь» под эмоциональные восторги поклонников и журналистов. Таким образом уже дан неофициальный старт фестивалю «Крым Мюзик Фест-2012». На перроне симферопольского вокзала Аллу Пугачеву [Читать...]