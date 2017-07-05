Один уважаемый мной человек написал, что для него поехать отдыхать в Крым все равно, что трахнуть жену брата.
Красивая аллегория.
Вам не кажется, что здесь, в интернетике, происходит какая-то массовая шизофрения. Людей бомбит равнозначно с двух сторон. С одной стороны пересрались со всем миром, с голой задницей претендуя на звание великой державы, где мироточат бюсты царей, а депутаты бегают за демонстрацей и дразнятся содомитами. С другой стороны не пускают через границу артистов, запрещают авиарейсы, при том, что автотранспорт и поезда спокойно катаются в обе стороны, объявляют русский язык болезнью и при каждом удобном случае гадят в карман сами себе.
Что это если не шизофрения?
Крым не виноват в том, что в России есть Путин. Львов не виноват в том, что уебки пытаются сжечь синагогу.
И если проследить аналогию с женой брата, то баба эта была раньше общей женой, до этого, кстати, вашей, а до этого женой турецкого аниматора, а ещё до этого ее пользовали греки и даже скифы, которых сейчас нет, потому они не претендуют.
Ребята, прекратите трахать географический атлас. Спите с собственными женами.
П.С. А в Крым я не еду отдыхать потому, что в других местах дешевле и лучше.
Крым
Один уважаемый мной человек написал, что для него поехать отдыхать в Крым все равно, что трахнуть жену брата.
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