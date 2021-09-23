Нежданно-негаданно подъехал очередной пакет американских санкций. Точнее два пакета. Один пакет такой красивый, бутиковый с надписью ANNY, с персональными санкциями против «Тридцати друзей Путина», составленный по личным рекомендациям Алексея Naвального. Вторая сумка больше похожа на мешок для трупа — трупа российской экономики, ведь внутри запрет покупуки российского госдолга не только при первичном размещении, но и на вторичном рынке.

Американские санкции для России давно не мëд, от контрсанкций сами чуть не загнулись, а тут еще и это. Тем более на фоне очередной Генассамблеи ООН, где скачет козлом президент Зеленский и что-то там бормочет про Афган Джо Байден. Если учесть, что в голове секретаря Совбеза опилки исключительно из Урана-238, ситуация складывается критическая.

По факту, Россию подталкивают к экзистенциальному выбору — тихое экономическое угасание в надежде на глобальный катаклизм, который сделает отечественные природные ресурсы настолько востребованными, что усадят недавних врагов за стол переговоров. Или же ультимативная агрессия, для начала — засветка подобного сценария с тем, чтобы опять же решить вопрос мирно и взаимовыгодно. Откладывать трудный разговор смысла нет. Времени тоже.