Кипр и Эрдоган

Похоже на то, что Эрдоган решил раз и навсегда разрубить гордиевый узел с Кипром, который с 70-х годов разделён на две части. Благо, тупик в вопросе его объединения полный. Греки, из-за мятежа которых, с требованием «энозиса» — объединения с Грецией, которой тогда правила фашистская и по сути, и по форме хунта «чёрных полковников», что неизбежно означало поголовное выселение с острова всех турок, на референдуме, проведенном ООН в 90-е насчёт объединения острова, большинством голосов высказались против. Турки были за, тоже большинством голосов, но это мало кого в «мировом сообществе» интересовало. Это самое сообщество вообще, как правило, ничего, кроме его собственных фантазий и спекуляций вокруг и на них не интересует. Такая международная мафия…

Греческий Кипр стал частью Евросоюза и немало на этом заработал, а турецкий признаёт и финансирует только Турция. Греки на юге острова создали туристический рай и гавань для финансовых комбинаций каких угодно степеней нелегальности, вплоть до откровенного криминала. У греков, с учётом тёплого моря и средиземноморского климата, а также наличия у них в активе местной православной церкви, процветает строительство для иностранцев, преимущественно из республик бывшего СССР, вилл и квартир. Да и англичан, для которых Кипр — бывшая колония и которые там до сих пор военные базы держат, в греческой зоне живёт немало. Турецкий Кипр Евросоюз блокирует и ни его паспорта, ни его визы не признаёт. То же самое с банками и прочим бизнесом.

Туризм на северную часть острова для тех, кто хочет поехать потом в Европу, исключён. Никаких инвестиций ниоткуда ждать не приходится. Никаких шансов на объединение острова нет. О вступлении турецкого Кипра в Евросоюз и говорить не стоит. Ну, и что толку поддерживать такое межеумочное состояние дел? Чтобы миротворцы ООН на халяву там зарплату получали? Не с турками или греками же им воевать? Ну, ещё англичане на острове сидят — пока он разделён на две части, их ни греки, ни турки оттуда не наладят. Суэц потеряли, так хоть за Кипр зацепились, делают вид, что оттуда Восточное Средиземноморье контролируют. На юг — Суэцкий канал и Красное море, на север Черноморские проливы. Ценный актив для ВМФ и ВВС Её Величества.

Турок от официального раздела острова до настоящего времени удерживали разве что перспективы вступления Анкары в Евросоюз, что им давным давно обещали. Но при Эрдогане они наконец поняли, что их там никто не ждёт и никакого результата этот процесс иметь не будет. Так, морковка, подвешенная перед носом у осла, чтобы бежал, куда погонщику надо. А им теперь Евросоюз и не нужен. Всё, что Турции было необходимо от Европы, она и так имеет. Несколько миллионов турок в странах ЕС живёт. Европейские технологии и стандарты Турция от ЕС получила и внедрила. Госслужащие в Европу ездят без виз. Мечети европейские (и не только европейские) по большей части контролирует сейчас именно Эрдоган — у арабов Залива он их перехватил.

Деньги на сирийских беженцев, живущих в Турции, чтобы их оттуда в Европу не выпускали, он из Брюсселя выбил и ещё выбьет — под новых беженцев, афганских. А хоть бы и не под сирийцев и афганцев, и даже не под беженцев, а просто под мигрантов, для которых Турция — мост в Европу… Кто в этом в Турции и тем более в Европе разбираться будет? А у Кипра есть шельф и запасы газа там… В общем, большие запасы. И уж если Эрдоган в Ливию за газом двинулся и, встав на сторону правительства Сараджа в Триполи, наладил поставку туда военной техники и перегнал из Сирии изрядное количество боевиков… Кипр-то по крайней мере рядом. Что Турцию, за официальное установление на Северном Кипре турецкой власти, из НАТО исключат? Не исключат. В этом Эрдоган совершенно уверен.

Если уж у него без серьёзных последствий закупка у России С-400 прошла, контракт с «Росатомом» на строительство АЭС «Аккую» и прокладка газопровода «Турецкий поток», который дал ему ключ к южному маршруту поставок российского газа в Европу… Про участие Турции в Астанинском переговорном процессе по Сирии и говорить не стоит. Как и то, что в ходе Второй Карабахской войны турки похоронили Минскую группу, в которой США и Франция играли важную роль. Ну, выбесил он всем этим американцев и напряг европейцев. Исключил Вашингтон Турцию из программы создания F-35. Санкции против нескольких его чиновников и пары-тройки структур оборонного комплекса Штаты ввели. А европейцы и этого не сделали. И что с того?

У Турции и так есть сухопутная граница в Европе с Болгарией и Грецией. Так что если с Грецией возникнет ещё и граница на Кипре, от Анкары не убудет. Она и так на острове воинский контингент держит. А не захочет греческий Кипр с Грецией объединяться, что более, чем вероятно — он намного богаче живёт, так и не надо. С ещё одним греческим государством будет граница, и всё. Будет на острове ООН своих никому не нужных миротворцев держать, или не будет, останутся там британские базы или нет — Эрдогану какая разница? Зато у него изрядная толика кипрского газового шельфа будет. Эта игра уже стоит свеч! А что он статус кво нарушит и породит прецедент, который много кто много где воспользуется… Плевать ему на это. И, самое смешное, логика полностью на его стороне.