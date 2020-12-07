{ 7 декабря 2020 }

Турецкие игры

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Турция продолжает играть с Россией в «кошки-мышки», причём с позиции сильного, то есть «кошки». Тактика поведения отработана до мелочей — по максимально пустяковому поводу возникает грандиозный инцидент или скандал. И в тот момент, когда у России начинает «бомбить» и «закипать», Турция активирует все запасы восточного красноречия и успокаивает разволновавшегося стратегического соседа.

Так было с самолетом и российским послом — такое происходит и с задержанными журналистами НТВ. Сотрудников программы «Центральное телевидение» Алексея Петрушко и Ивана Малышкина посадили в СИЗО за прогулки рядом с производством боевых беспилотников Baykar Savunma, но уже утром Стамбул заверил Москву, что скоро отпустят — сегодня и отпустили. От обвинений в шпионаже турки отказались, но журналистов всё-таки выдворят из страны, в качестве «наказания без преступления».

Череда «беспилотных побед» Турции над Россией в 2020-м году стала не только неприятным сюрпризом для нашей страны, но и оказалась достаточно неожиданной для самой Турции. Ярко продемонстрированный потенциал «Байрактаров» изменил баланс вооруженных сил Турецкой республики и радикально снизил технологическую зависимость от партнеров по НАТО, в первую очередь — от США. Если ещё год назад Эрдоган метался между двух огней в стремлении к обладанию одновременно комплексами С-400 и истребителями пятого поколения F-35, то сейчас баснословно дорогой американский самолёт кажется избыточным и ненужным в условиях войны нового типа. А имеющихся у Турции F-16 с лихвой хватит не только на группировку Хмеймима. но и на все соединения ВКС юга России. Тем более, что в условиях кризиса и пандемии стало модно экономить на импорте. Вот Эрдоган и сэкономит. А Байден, может быть, и скидочку сделает.  

 

Методичка


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