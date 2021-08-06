Диспозиция перед…

Интересно девки пляшут… Те наши умники-разумники, которые за то, чтобы Россия шла в одном строю в светлое будущее с «мировым сообществом», вообще в детстве народные сказки или древние мифы читали? Или хотя бы фантастику и фэнтези, которые, между прочим, прямые наследники этих самых сказок и мифов. Или исторические хроники. Там, между прочим, всё про их нынешние страдания сказано. Как и в чём свои принципы мироустройства и свои начальники плохи (а они всегда плохи, хотя и по-разному: одни едят поедом и кровь пьют в самом прямом смысле этого слова). Как и чем чужие (неважно, кто именно) хороши. Просветители туземцев — носители высшей истины и подлинных моральных ценностей, взамен исконных, но, как внезапно оказывается, ложных богов.

Сами эти, пришедшие откуда-то издалека просвещать, вести в будущее и командовать люди: инквизиторы и миссионеры, торговцы и завоеватели, никогда не бывают обычными людьми со всеми их недостатками. Упаси Г-дь! Потомки белых богов — Виракочи или Кетсалькоатля, а не конкистадоры. Дети Большого Белого Отца из Вашингтона, а не организаторы геноцида и бессовестные торгаши, покупатели родной земли туземцев за бусы и зеркальца. Провозвестники нового светлого цивилизованного и демократического будущего и нового энергетического и экологичного порядка, а не шайка аферистов, дельцов и уголовников, с моралью мартовских котов и каннибальским аппетитом. Алчные, подлые, бессовестные, как всегда и бывает, но с высокой миссией, которую они несут людям… Точнее — будущей черни.

Это же они — аристократы. Хозяева нынешней и будущей жизни. Светочи и провидцы. А что на пути у них только разорение, запустение и провалы, так не надо очернять. Зато впереди светлое и чистое, и кто не с ними, тот против них, а кто к ним не присоединится и не признает их правила игры, того они согнут в бараний рог, сомнут и разотрут в порошок. Не вопреки неразумному желанию всех этих людей остаться собой, а ради их же пользы, как утверждает всегда любая сволочь, которая кому-то собирается на шею сесть. Не одна, понятно, а с чадами и домочадцами, двором и челядью, новыми дворянами (у нас это чиновники) и новыми магнатами (высшие чиновники относятся именно к этому сословию). Ну, и, понятно, со своими шутами, у кого какие. А Моргенштерн это или Бузова, не суть. У всех наверху разные вкусы.

При этом главное дело — захватить и подмять под себя материальные и финансовые активы, которые потом можно продать подороже или передать потомству. Одна радость, куда менее зубастому и дееспособному, чем те, кто прокладывает всем этим кланам, родам и семьям новых хозяев жизни дорогу к власти. Ну, и нематериальное контролировать — тоже важно. Испанцы не зря свои соборы на руинах и фундаментах храмов туземцев строили. А до них все завоеватели по всей планете именно так и поступали. Первые епископы, патриархи и папы там, где язычники богам молились. Мусульмане — там, где был храм у евреев, в Иерусалиме, на Храмовой горе, и святые места их язычников, типа Каабы. Ну, или соборы христиан в мечети переделывали, как в Константинополе, когда он Стамбулом стал.

Вот и сейчас так же. Не случайно новая власть с таким усердием за школы и университеты взялась и с наукой по мере сил расправилась. Не нужно туземцам ни образование, ни наука. Их если даже и надо образовывать, так в правильном стиле, под потребности властей предержащих, а не для того, чтоб неприятные вопросы задавали или за руку ухватить могли в очередной афере, типа продвижения «зелёной энергетики», модернизации, реформ с оптимизацией или становящегося на глазах модным «нового энергетического уклада». Сотрясание воздуха очередной мулькой для нынешних наших идиотов так же полезно для их земного существования, как добрые старые католические индульгенции или присутствие на комсомольских и партийных собраниях для идиотов прежних.

Ну, и непременно надо молодое поколение в духе современных хунвейбинов, со всеми присущими новому порядку приколами воспитать. Группы и движения, типа «Наших» и их многочисленных порождений и клонов «Лев против», «СтопХам» и всех остальных, кого пытаются ревнители и радетели от идеологии (понять бы ещё, какой) собрать под знамёна власти (у них это не очень получается, но и их противники не намного симпатичнее, а иногда и много гаже) — стары как мир и очень малоосмысленны, но с точки зрения иллюзий успокоения верхних бояр тем, что есть у них опора в массах, это не менее эффективно, чем партстроительство и прочие современные демократические изыски. Ломается эта иллюзия, когда надо быть готовыми не только поучать, но и дело делать или идти на амбразуры, но тут время коррективы вносит.

В общем, куда ни кинь… Российская империя сгнила и на её развалинах большой кровью и с огромными потерями построен был Советский Союз. Его, как себя советская идеология изжила, тоже не стало — свои же отцы-командиры на отдельные государства и поделили. А дальше кто во что горазд. Кто начал своё прошлое пытаться возродить, у кого какое было, хотя заметно с первого взгляда, что это не более, чем попытка реконструировать «Титаник», каким он был, перед тем, как к айсбергу навстречу в последний рейс отправиться. Кто за вдохновением по части госстроительства рванул к западникам. И это не только Грузия, прибалты и Украина с Молдавией (да и те, кто в Армении у власти, такие же идиоты). У нас своих таких полно. Ну, или начал китайцам и туркам продаваться, благо у турок идея Великого Турана снова в ходу.

Кто ударился в клановое, племенное и родное феодальное. Кто в ислам, в самых его варварских формах или в новомодных, политизированных. Их и турки продвигают, и арабы. Да и западники не особенно от них отстают. Только с Запада, всё больше, или отечественное, что само не развалилось, раскалывают, как РПЦ на Украине, и двигают свои «прогрессивные» ценности, по половой части и, параллельно, по неонацистской, со всем присущим этой заразе антуражом. Так в нынешней нашей «элите» это укоренилось — причём во всех её борющихся между собой претендентах на властные полномочия, аж приятно за будущих исследователей этого феномена: агонии одной из последних больших империй на планете, с рецидивами и суицидальными экспериментами над ней её собственного начальства…