Турция продемонстрировала, что она представляет

Турция предметно продемонстрировала, что она представляет собой, как партнёр России, демонстративно заявив о непризнании выборов в Крыму. Российское руководство, устами дипломатов, пообещало на это ответить. Ну, тут ответ может быть разный и, не исключено, туркам будет сложновато в сирийском Идлибе, где патронируемых ими боевиков наконец-то разбомбят до нулевого уровня присутствия. Или у курдов вдруг появятся средства поражения, которые позволят им нанести серьёзные потери турецкому экспедиционному корпусу, базирующемуся на их землях. А то и в Ливии, Азербайджане или ещё где-нибудь в разрастающейся зоне турецкой внешней экспансии, что-то у них засбоит. Мало ли, что где бывает. Всякое случается в этом мире.

При этом газ Россия как Турции поставляла, так и будет поставлять. АЭС «Аккую» как строила, так и будет строить. Туристы в Турцию ездить будут — с поправкой на коронавирус. И корабли на турецких верфях для отечественного флота турки строить будут. У нас с ними по бизнесу странные отношения. Ну, может быть, насчёт второй поставки С-400 что-то затормозится, хотя тоже вопрос, и он в первую очередь от турок зависит. Опять же, не исключено, что их культурные центры в Москве и Казани начнут опекать более тщательно, на предмет подготовки агентов влияния, и турецкие школы заново открыть не разрешат. Их уже закрывали, но Эрдогану они в России нужны — у нас тюркские земли — полстраны, а это, с его точки зрения, такая же будущая Турция, как Средняя Азия, Казахстан, Азербайджан и Крым.

Странные у нас с турками отношения. С одной стороны, мы всё всем продавать готовы — и на государственном уровне, и на местах. Да и за инвестиции любой регион удавится. Опять же, для турок что Путин, что Минниханов — президенты, так что ещё вопрос, с кем Эрдоган встречается чаще. И по всему выходит, что чаще он видится с президентом именно Татарстана. Да и протокол встречи там именно президентский. Что вызывает больше вопросов к обоим Кремлям, московскому и казанскому, чем к Анкаре. Раз у нас до сих пор существует государство внутри государства… Что, турки не должны предоставляемые им возможности закинуть на будущее крючки внутрь России использовать? Благо, у них они есть, а у нас их нет и не будет. Да и не наша это теперь стезя, внешняя экспансия.

Была наша, а теперь тю-тю. Труба стала пониже, дым пожиже, и всё, что собирали столетиями в единую страну, разбирают на части, кому что сгодится в хозяйстве. Что-то западные соседи — ближние и дальние. Что-то южные и восточные. А что-то и местные феодалы от общего дома с мясом отрывают. Опять же, период тотальной зачистки пошёл всего русского, российского и советского на всём пространстве нашей бывшей единой страны. Чтобы не было там русского духа и Русью впредь не пахло. А мы что делаем? И не в ответ, устало отлаиваясь устами людей, которые на этом деле только и специализируются, а превентивно и в реальном поле? Нас же пинать, как с Крымом и Донбассом, одно удовольствие. Ну, нас и пинают. И турки тут играют далеко не последнюю роль…