Прозванивают журналисты, вопросы задают. «С чем», — спрашивают: “едет в Сочи Эрдоган? О чём он с Путиным говорить будет? Чего России ждать от этого визита?” И тут, что им ответить? Очередной приезд турецкого президента к нашему Первому впереди. Кто им сейчас про него рассказывать будет, тот будет свои собственные придумки за истину в последней инстанции выдавать. Короче говоря, станет журналистам голову морочить. А они будут морочить голову публике. Ну, а Эрдоган — морочить голову всем нам, не исключая и высокое начальство, что он, впрочем, и так годами делает. Все его обещания — прочерк крыла ястреба в небе, след водомерки на воде, шорох листвы в лесу. Никаких заметных следов не оставляют. Да, похоже, на то уже никто в отечественном официозе уже и не рассчитывает.

Может Эрдоган нашему начальнику начать на Асада жаловаться? Запросто. Не выходит у него ничего в Идлибе. Ни боевики его не слушаются. Ни терпеть их сирийская армия бесконечно не готова. Ни соглашение 2020 года по Идлибу, заключённое им с Россией, он выполнить не может. Или не хочет. Кто его, Эрдогана, знает, где он открыто лжёт, где искренне преувеличивает свои возможности, но столкнулся с суровой действительностью, которая его поправила, а где чуть-чуть хитрил, а потом оно как-то само собой так повернулось, что даже неудобно объяснять… Не случайно же он в Нью-Йорке, в ООН, на весь мир Россию в аннексии Крыма обвинил и выборы там в Госдуму объявил нелегитимными. Ну и, понятно, проложился этим в своих будущих отношениях с Соединёнными Штатами…

Впрочем, не исключены и какие угодно другие темы. По курдам. По газу. По его ползучей аннексии на постсоветском пространстве, начиная с Азербайджана и кончая активностью в Средней Азии и внутри России. Афганистан, как тема обсуждения, не исключён. Ну и, в качестве бонуса, может быть, он про съёмки будущего телесериала «Шамиль» Путину расскажет? С непременным изображением там Турции, как опоры героических горцев Кавказа, борющихся с наступлением русской армии — кровожадной и вероломной, как и положено захватчикам. Очень этот сериал поможет планы экспансии Турции на постсоветском пространстве среди местных жителей обосновать. «Мягкая сила» — это оно и есть. И ведь на что угодно можно спорить, что мы этот сериал и у себя в прокат запустим. Турки его хорошо снимут…