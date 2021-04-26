Пока что в отношениях России с Украиной обошлось без войны. Значит ли это, что её не будет? Нет, конечно. Как минимум, российские вооружённые силы отработали перемещение по тем направлениям, которые могут оказаться необходимыми в случае, если военных действий избежать не удастся. Шведы, правда, возопили, что всё это была страшная хитрость, поскольку, по их представлениям, российская военная техника осталась там, куда была завезена, а личный состав обратно вернуть не проблема, но это же шведы. Они в последний раз когда воевали? Кстати, именно с Россией. И чем тогда у них всё кончилось? Сначала, под Полтавой, в результате украинского похода, перестали быть великой военной державой, потом Финляндию потеряли…

Напоминать Стокгольму, что военная техника не дрова и нуждается в регулярном профессиональном обслуживании, не будем. Если уж они про это забыли… С другой стороны, в одном они правы: репетиции лишними не бывают. Ни для симфонических оркестров, ни для театральных трупп, ни для армий. Что заранее хорошо отработано, то в нужный час без особых затыков и получается. Поскольку выявлены недочёты и расшиты узкие места, проверен личный состав и командиры, понятно, что нужно делать, чтобы никаких заморочек не случалось, логистика отлажена… Правда, наши этим занимаются на своей территории, а все вместе взятые болельщики Украины на чужой, причём у наших границ, но у каждого свои привычки.

Понятно, что с точки зрения противника (а страны НАТО для нас самый настоящий противник, и не «вероятный», а более чем реальный), правильным было бы, если бы они к войне против России хорошо подготовились, а мы бы ломанули напролом, услужливо дав возможность себя разгромить с максимальными потерями. При этом на что надеется даже при таком, маловероятном развитии событий, Киев, понять невозможно. Такого сочетания наглости, самоуверенности, бахвальства и несусветной, непроходимой глупости, как демонстрируют украинские начальники, мир ещё не видел. И они всё время нарываются, и нарываются, и, судя по всему, нарвутся, хотя всё, что нужно понимать, давно обозначено и им, и их спонсорам.

Возможно, киевская власть по-прежнему живёт в иллюзорном мире где, если что, случится чудо и она клятых москалей сама порвёт, как Тузик грелку, либо встанут рядом с ней, плечом к плечу, Соединённые Штаты и Великобритания, Франция и Германия, Польша и Швеция, Литва и Латвия, Эстония и Турция, и объединёнными усилиями как-ак по России жахнут… С другой стороны, даже Польша догадалась, что путинская аллегория, насчёт Шер-Хана и шакалов, имеет к ней прямое отношение. И не обрадовалась. Поскольку Киплинга-то, по крайней мере, в детстве все читали. Впрочем, не будем так уверены насчёт Зеленского, Авакова, Турчинова, Кулебы и прочей украинской руководящей гопы. Эти в своём мире живут…