Ну, хорошо. Крым не стал базой НАТО, в Севастополе не будут базироваться эсминцы с крылатыми ракетами. Значит, они будут базироваться в других городах Украины. В Одессе, Николаеве или Очакове базы НАТО не желаете? А они там будут. Мы же, хоть маневры и проводим, но ликвидировать надвигающуюся угрозу на корню никак не соберёмся. Мы заняты — “Северный поток — 2″ достраиваем. Вот, скоро и додостраиваемся. Не тот подход, что исторически оправдан. Торговый. А торговцы, которые сами себя всё время ограничивают, всё время баланс прибыли и убытков подводят, никогда войн не выигрывают. По крайней мере у тех, кто заинтересован только в одном, чтоб их, этих самых торговцев, больше на свете не было. И тут строй теории, почему нас в покое никак не оставят, не строй…

Путин на своей открытой линии насчёт Украины всё сказал. И насчёт провокациий западников на наших границах сказал. На это уже и те и другие отреагировали — как будто загодя готовились, причём задолго. Зеленский, так и вообще в свойственной ему идиотско-залихватской манере скаламбурил, насчёт того, что мы, тутошние, с украинцами один народ, что кабы оно было так, тогда бы над Госдумой висел жовто-блакитный флаг. И ведь какую отличную идею подсказал! Если есть такое желание у украинского президента, так можно и флаг этот повесить. Только не один. Справа от сего прапора — его лично, слева — его министра иностранных дел. Пускай втроём повисят. Что до того, их двоих за что… Тут на выбор. Или за шею, или за ноги. По желанию. Оба давно заслужили.

Картина выйдет изумительно колоритная. Опять же, такой шанс остаться в истории мало кому выпадает. Да и цена вопроса минимальная. Чем большую войну на всю Европу и полмира разводить, да ещё и ядерную, без чего наше прямое столкновение со странами НАТО никак не обойдётся, обойтись одним флагом и двумя дураками, которые давно именно на такой исход напрашиваются… Тем более, Путин более чем чётко сказал: не о чем ему с Зеленским говорить. Страну свою этот шут гороховый всё равно под внешнее управление отдал. Нету на Украине президента. Так, одна видимость. Фантом. Призрак, только не оперы, а КВН. Одно слово, всё это — «Квартал-95» и главный там — не более, чем квартальный, а это не чин, а одна насмешка над табелем о рангах. Пора обнулять.