Случайное ли совпадение, тот факт, что переговоры российского президента с индийским премьером в очном формате, не слишком распространённом в наше коронавирусное время, состоялись за день до переговоров Путина с американским президентом, от которых (как и от самой Америки) по нынешним временам нам ничего хорошего не светит — будут грозить и пытаться шантажировать? Да вообще-то, нет. Не бывает таких совпадений. График у Путина напряжённый, ему есть, что делать, помимо того, чтобы в Индию летать. Чай, ничего особо не горело в обычном-то режиме. Сама по себе его встреча с Моди перед разговором с Байденом позволила очень многое обозначить, в том числе для американцев, которые пристально за Россией и её связями наблюдают.

Индия на сегодня — одна из наиболее важных для Соединённых Штатов стран в их стратегии противостояния с Китаем. Америка пытается сколотить против Пекина и России, не забывая о Иране, огрызаясь на Турцию и ссорясь с Пакистаном, какие угодно альянсы и блоки со своим участием. Тут и Австралия с Великобританией в «АУКУС» (заодно американцы у Франции контракт на поставку австралийцам подлодок отжали). И Япония, Индия и Австралия в «КВАДРО» (плюс находящиеся формально за его рамками Вьетнам и Тайвань). И та же Индия с ОАЭ и Израилем в «КВАДРО-2»… Привычка такая у американского начальства, под те или иные локальные задачи, прорисованные на бумаге, тут же формировать под благими предлогами те или иные межгосударственные рамочные группы.

Делается это исключительно из благих побуждений и хороших намерений. Какая блокада Малаккского пролива, Ормузского или пролива Баб-эль-Мандеб? Какое противостояние Китаю в Южно-Китайском, Восточно-Китайском и Японском морях? О чём это?! Не говоря уже о попытках отыграть у Китая Тихий и Индийский океаны, заперев его в прибрежных водах. По России и продвижению НАТО на постсоветском пространстве к нашим границам заметно, про что это. Исключительно показательно. Причём по большей части все те страны, с которыми Америка играет в эту игру, понимают, о чём идёт речь и вовсе не стремятся пластаться и напарываться на неприятные приключения ради американских комбинаций. Не все же в этом мире такие идиоты, как Украина и Литва…

Российская политика строится совершенно иначе. Она скорее похожа на систему разомкнутых треугольников. Москва контактирует со всеми, с кем только можно найти точки соприкосновения, даже если все они враждуют друг с другом, как Иран и Израиль, Пакистан и Индия, Марокко и Алжир, ОАЭ и Катар, Саудовская Аравия и Турция, Азербайджан и Армения, избегая входить в жёсткие конфронтационные схемы, хотя и сочетая кнут и пряник, как с Турцией. Очень удобно, совершенно непохоже на старую советскую практику, но явно куда толковей, чем то, что по привычке делают американцы, прущие лоб в лоб. Не давать им устроить драку всех против всех — отличная стратегия. Заметно, как Россия в последнее время с Монголией, Израилем и Вьетнамом взаимодействует. Ну, и по Индии заметно. Так что пускай Байден думает. Ему по должности положено.