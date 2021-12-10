Отсудит ли британский солдат у британского же Минобороны 860 тысяч фунтов?

Крайне показательно: отсудит ли британский солдат Чилеше Мвамба (традиционные для нынешней Англии имя и фамилия жителя Туманного Альбиона) у британского же Минобороны 860 тысяч фунтов (около $ 1,1 млн.) за жуткие страдания, которым подвергся в конце 2017 года в Эстонии «в экстремальные холода» (температура там в ноябре-декабре доходила аж до -4°!!!), в результате чего стал заикаться — и заикается до сих пор. Британская пресса пристально следит за происходящим, тем более, что страдал афро-британец в рамках противостояния России… на Балканах. Ну, тут английские журналисты явно перепутали Балканы с Прибалтикой, но чего хотеть от убогих? Они там ещё про острую необходимость Великобритании противостоять России в Арктике писали.

Понятно, что для английского читателя, что Арктика, что Балканы, что Эстония — это какие-то никому не известные и особо не интересные названия Б-гом забытых медвежьих углов. Ему достаточно уяснить, что там можно и нужно противостоять России и это очень холодно. Ну, понятно. Температура была в Эстонии зимой минусовая. Какой ужас! Минус, правда, был по российским меркам даже не маленький, а просто-таки никакой, но если афро-британец так замёрз, что аж заикаться начал… Интересно, как раньше англичане в высоких широтах плавали, где и в самом деле бывает холодно? И как они нас будут в Заполярье, на Камчатке, Чукотке и в Восточной Сибири строить, если начинают заикаться при таких минусах, когда у нас младшие группы детсадовцев снеговики строят и на санках с горок катаются?

Может, конечно, это всё помянутый солдат сам и придумал, чтобы из родного военного ведомства выбить бабло в особо крупных размерах. Тем более, что это не первый такой случай — в 2016 году деньги с британского Минобороны один их военнослужащий, тоже родом из Африки, уже пытался стребовать. Тоже в Прибалтике замёрз. Правда, никому пока ничего англичане не заплатили. Чистой воды расизм, ни малейших сомнений. Предложили бы наши военные их излишне нежные организмы на Новой Земле, острове Врангеля или где-нибудь в районе Минусинской котловины и Оймякона зимой тренировать, что ли? Заодно поучились бы Россию ТАМ сдерживать. Сразу бы и икота прошла. Причём на всю жизнь. А то -4° им — «экстремальные холода». Совсем англичане охренели!