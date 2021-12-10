Протухает Америка

Созвонились на выходных с живущей за океаном роднёй и друзьями. В Америку сейчас не доберёшься — они наши прививки не признают, мы их… О политическом раздрае и не говорим. Так много шума, насчёт приближающегося вторжения несметных танково-десантных орд с востока на Украину, а также сверххитрого плана Путина снабдить Европу российским газом, что, по мысли тех, кто хипеш вокруг всего этого раскручивает, должно поставить её на колени на веки веков, что явно истерикующие на эту тему конгрессмены решили попытаться с Россией побыстрее покончить, не обращая внимания ни на кого и ни на что. У них, конечно, Китай тоже цель, но его они побаиваются, а нас нет. Тоже понятно. Из Китая его начальники потоком деньги 30 лет подряд на Запад не выводят и собственную промышленность и экономику в целом, как наши, не разоряют.

Соответственно, будет драка с американцами, или нет, и если да, то где и когда именно, сказать нельзя даже приблизительно. Белый дом и Пентагон этого не хотят, но если она начнётся, так точно начнётся всерьёз — Америку нынче так колбасит, что абсолютно непонятно, кто там за что отвечает. Ну, и на фига напрашиваться на приключения, пытаясь проведать близких? Тем более, находясь в проскрипционных списках нашей дурной оппозиции, куда, в дополнительный набор списка ушибленного на всю голову Каспарова под почётным номером 007 автора занёс лично Невзлин, взяв на спонсирование эту разношёрстную гопу? Американцы люди простые, действуют примитивно, лоббистов чтят, так что те за сравнительно скромные деньги у них на территории много неприятностей могут доставить.

С другой стороны, как послушаешь, что там и как происходит, желание куда-то ехать отпадает в принципе. Родня из Лос-Анжелеса на пляж и в рестораны ходит с оружием, благо у них разрешение на него есть. Причём в ресторанах теперь на открытых верандах не сидят — только внутри. Много вооружённых грабителей, которые потрошат людей на открытом воздухе, при полном отсутствии полиции. Калифорния… За нелицеприятные отзывы о тех, кто взахлёб восхищается BLM и прочей шпаной, которая теперь в США банкует, намертво блокируют в соцсетях. Цензура такая, которая нам и не снилась. И это у них теперь сходит и за «свободу слова», и за демократию. Жутким монстром оказалась хвалёная демократия по-американски. То-то её у нас с таким увлечением наши собственные «либералы» проталкивают…

В Нью-Джерси друг купил себе пистолет, запасся патронами и живёт более или менее спокойно. Тихий пожилой программист — в жизни никого пальцем не тронул. Но в соседнем городке погромщики уже появлялись — мало удовольствия. В Нью-Йорке тёща живёт на тишайшей окраине, у океана, но гулять особо далеко от их дома, где живут одинокие старики, не ходит. До них от Манхэттена, к счастью, далеко, но сволочная мода местной чёрной шпаны: «сбей белого с ног одним ударом» никуда не делась, а напасть на старого человека для этой категории «потомков угнетённых» — святое. Беспомощность жертвы их провоцирует, а полная безнаказанность им гарантирована. С полицией там не лучше, чем в Лос-Анжелесе. В общем, протухает Америка, и очень быстро. Жаль. Хорошая была страна.