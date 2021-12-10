Умиротворяющее воздействие мурлыканья кошки

Почему на человека такое умиротворяющее воздействие оказывает мурлыканье кошки? Особенно ЕГО кошки… Ну, или кота. Не суть важно. Автор сто раз наблюдал картину, когда здоровенные брутальные мужики, к которым прижимался мурлычущий питомец, добрели на глазах, становясь похожими на Санта-Клаусов, вместо Карабасов-Барабасов. Особенно когда котейка прижимался всем туловищем и месил хозяина лапками с втянутыми коготками, продолжая тарахтеть, словно где-то внутри у него размещался моторчик, постепенно набирающий обороты… И это кошка (или кот), который, как известно по Киплингу, ходят сами по себе! Практически дикое животное, очень плохо поддающееся дрессировке, которое добровольно выбрало человека в качестве соседа и искренне уверено, что в этом тандеме именно оно главное…

Почему человеку становится легче на душе при одном взгляде на собаку — ЕГО собаку, какой бы породы и размера она ни была? С какой любовью, нежностью и преданностью собака на тебя смотрит! Как у неё ходит хвост при одном звуке твоего голоса — длинный или коротенький, всё равно! Как она встречает любимого человека у дверей, особенно если они давно не виделись! Как узнаёт заранее, что к дому приближается кто-то из тех, кого она по-настоящему любит! И это вовсе не обязан быть хозяин — то же самое происходит с кем-то из членов семьи или хозяйских друзей, если они у псины в особом фаворе. Всё понимающее, готовое всё простить существо, от одного вида которого уже хорошо, неважно — это крошка чихуа-хуа, пушистый маленький шпиц или пекинес, огромный маламут, дог или кане-корсо…

Почему такое умиление у любого нормального человека вызывают маленькие дети? Пока они крошки, которые только познают мир и пытаются его освоить, неважно, замирает ребёнок у тебя на руках, тесно прижавшись, спит, согревшись на твоём животе, куда-то ползёт, делает неуверенные первые шаги или бежит к тебе сломя голову, чтобы обнять или запрыгнуть на руки… Причём с внуками эти чувства острее на порядок, чем с детьми. То ли потому, что сам повзрослел и стал лучше разбираться в том, что в этой жизни по-настоящему важно, то ли потому, что уже немного осталось и каждое мгновение радости и тепла доставляет куда больше эмоций, чем в молодости… Домашние питомцы, особенно коты и собаки, малыши: дети и внуки — это якорь, который удерживает нас в этой жизни. Хорошо, что он есть…