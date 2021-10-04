Дискомфорт для российского президента

Министр иностранных дел Украины, Дмитрий Кулеба, заявил в конце сентября, что встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским «создала бы российскому президенту много дискомфорта». При этом сам Зеленский на эту встречу буквально рвётся, намекая на то, что ему нужен разговор с Путиным «тет-а-тет» и разговор этот мог бы состояться, к примеру, в «Нормандском формате». Дмитрий Песков при этом уже довольно давно отметил, что непонятно, о чём, собственно, Путину с Зеленским говорить, коль скоро Украина не выполняет (и выполнять не будет, что подтвердила многократно) Минские соглашения. Ну и, в качестве крема на этом многослойном торте из нашей дипломатии и украинского блефа, выступают слова Зеленского о «наглой внешней политике Украины».

Умри, лучше не скажешь — и ведь никто его за язык не тянул! Повело шоумена на откровенность — что называется, ляпнул и пошёл. Но осадок-то остался… Тем более, что по сути дела всё сказано верно. Политика у Украины наглая до предела, и не только внешняя. А вот есть ли там хоть что-нибудь, кроме наглости и политика ли это вообще, большой вопрос. Как и то, зачем Путину, который и в самом деле президент страны, встречаться с Зеленским, который недопрезидент недостраны. Ну, не распоряжается он там ничем и никем, кроме, возможно, собственной секретарши. И в чём тогда смысл с ним встречаться, о чём-то говорить и тратить на это время, нервы и политическую валентность, да ещё и испытывая дискомфорт, который ему прямо обещают? Хотя зачем это персонально Зеленскому, вопросов не вызывает. Тут как раз всё ясно.

Вот, он, скажем, по должности — президент, а по сути ноль без палочки и это всем видно. Несёт невесть что, врёт постоянно всем подряд, играет роль президента даже не плохо, а очень и очень плохо — достаточно вспомнить, как он по Донбассу носился с испуганным суетливым беличьим лицом в камуфляже, каске и каком-то дурацком то ли бронелифчике, то ли бронеслюнявчике, изображавшем бронежилет. Строил из себя меня, как говорят в Одессе, но до такой степени неубедительно, что даже как-то за него неловко становилось и хотелось его прибить побыстрее, чтобы уже не мучился. Нельзя же до такой степени идиотничать! И вот тут ему любая встреча с кем-то из высших мировых политических эшелонов — самое оно. Он тогда не мелкий украинско-еврейский г-внюк, а и взаправду, почти всамделишний президент получается…

Ну, не совсем президент, ладно. Но если с ним то Макрон встречался, то Меркель, то Дуда, то Эрдоган — значит он, по крайней мере в глазах избирателей, не полный ноль? А если Байден, так и вообще ого-го! Для чего он встречу с сонным американским президентом униженно и выканючивал. А вот с Путиным у него так не получается, хоть тресни. Уже почти из штанов выскакивает, а никак. И то понятно. Для Зеленского важен сам факт этой встречи — значит он чего-то и впрямь стоит. Чего именно — другой вопрос, но фото и видеосъёмка у него по любому будут. Актив? Актив! Показать можно, если что. Вот он, вот Путин… А Путину это зачем? Фото с обезьянкой он и в Сочи на пляже может сделать, или в любом другом месте — к примеру, в цирке, у братьев Запашных. Почему в этой роли у него именно Зеленский должен быть?!