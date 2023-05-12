Выборы в Турции

До проведения в Турции президентских выборов осталось два дня. ДВА! При этом всё, что там происходит, напоминает то ли голливудский детектив, то ли голливудский же триллер. Хорошо, что ещё не боевик, но это ПОКА. Поскольку то, что ни одна из основных борющихся сторон не признает результаты выборов, если победит другая, уже ясно, а турки — народ горячий. Неожиданно глава одной из двух партий, не входящих в объединённую шестипартийную оппозицию, Мухаррем Индже, объявил о снятии своей кандидатуры. При этом явно нервничал, пил много воды и говоря о причинах такого решения был крайне неубедителен. Он явно получил предложение от которого был не в силах отказаться — и отчего-то кажется, что именно от действующей власти.

Что теперь будет с его избирателями и кому они отдадут свои голоса — вопрос. А ведь это то ли два, то ли три процента минимум — и при нынешнем раскладе именно они могут стать той соломинкой, которая сломает спину верблюда. При этом непонятно, что делать с голосами тех, кто за него проголосовал досрочно, в том числе заграницей (хотя турки, живущие вне территории Турции, как правило, голосуют за Эрдогана). При этом отказ Индже от участия в выборах создал дополнительную интригу и повысил уровень неопределённости. Что до действующего президента, он бешено активен и преодолел свою болезнь в рекордно короткие сроки, посрамив всех, кто надеялся на то, что он, заболев, если не сойдёт с дистанции, то по крайней мере сбавит темп, дав оппозиции себя обойти.

Ну — Эрдоган есть Эрдоган. Прогнозы его противников сулят ему поражение не в первом, так во втором туре, но он столько раз опровергал любые прогнозы… Благо, те, которые дают его сторонники, напротив, предрекают ему явную победу. С его-то бешеной активностью, мощным лидерским инстинктом и харизмой… С другой стороны, совершенно неожиданно его соперник, Кемаль Кылычдароглу строго предупредил Россию (?!) чтобы мы «прекратили вмешиваться в выборы на стороне Эрдогана». Про Петрова и Баширова, что ли, вспоминая «русских хакеров» и обвинения в том, что Путин на выборах поддержал Трампа, оттого тот и стал президентом США, ему американцы рассказали и он в это свято поверил?! Если так — плохи у турецкой оппозиции дела. Очень плохи. Хотя сравнивать их с Эрдоганом и так невозможно…