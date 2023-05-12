Решение Лондона о поставках на Украину малозаметных в полёте крылатых ракет большой дальности однозначно направлено на их применение по российской глубинке и в очередной раз ставит вопрос о пределах терпения отечественного руководства. По Крыму и Крымскому мосту наносятся удары — мы терпим. Теряем корабли Черноморского флота, включая флагман — терпим. Территорию Курской и Белгородской областей обстреливают и засылают туда диверсионно-террористические группы — терпим. Теракты в Москве, Питере и Нижегородской области проводятся — терпим. Населённые пункты Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей, вошедших в состав России, стирают с лица земли — терпим. И это далеко не всё!

Всё российское начальство, военное и политическое, включая первых лиц, вплоть до президента страны, под санкциями — мы вяло отругиваемся. Международный уголовный суд, который полностью контролируют американцы, с запредельной наглостью выписывает ордер на арест Путина — реагируем точно также. Дипломатов наших, вплоть до послов и спецпредставителей публично оскорбляют, применяя к ним физическое насилие на международных форумах и не дают им нормально работать даже в ООН — продолжаем устало отругиваться, явно провоцируя продолжение этого беспредела. Активы и собственность нашу, частную и государственную, не только замораживают и конфискуют, но и Украине передают, а нам хоть бы хны.

Музейные коллекции, исторически принадлежавшие Российской империи и Советскому Союзу, как скифское золото, и картины из частных собраний российских коллекционеров у нас крадут, а в ответ ничего. Бронетехнику, артиллерию, ракеты, беспилотники, военное снаряжение, оружие и боеприпасы на Украину идут сплошным потоком, а мы даже пути подвоза не отсекаем, ни по суше, ни по морю. И то же самое касается ГСМ, которые туда для украинской армии, которая с нашей страной воюет, гонят российские корпорации и корпорации из стран ОДКБ. Теперь ракеты дальнего радиуса действия Киеву поставят, а в ближайшей перспективе и самолёты. В общем, становится совсем уже непонятно, чего начальство ждёт. Когда ему ракеты на голову упадут, что ли? Так этого ждать недолго…