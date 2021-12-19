К годовщине убийства посла России в Турции

Турецкий министр иностранных дел отметил пятую годовщину убийства российского посла в Турции речью, в которой высказался в пафосно-патетическом стиле, насчёт того, что планы внешних центров силы, планировавших этим терактом торпедировать российско-турецкую дружбу, были сорваны и не реализовались. Ну и прочее, из хорошо памятного советским людям ассортимента позднесоветского агитпропа. Между тем, те из профессионалов, кто этим делом в России занимались всерьёз (а им занимались), дружно отметили несколько важных для понимания сути нынешних российско-турецких отношений и более чем некомплиментарных вещей, о которых в официальных инстанциях говорить не принято. А то как-то с «дружбой» России и Турции получается не очень…

Турецкое следствие сразу повесило всех собак на Фетхуллаха Гюлена, личного врага и конкурента Эрдогана в борьбе за влияние на турецкие умы (и его бывшего близкого соратника на ранней стадии прихода того во власть), живущего в США. Сразу и люди нашлись, которых в подготовке убийства посла обвинили и за это осудили, и пошла волна ни на чём не основанных обвинений в адрес организации Гюлена, которую как раз в Турции, в рамках репрессий Эрдогана против конкурентов, зачищали. Ну, и про американский след нам намекали и намекают прозрачно. Кстати, интересно, учитывая «любовь» Эрдогана к Израилю, про еврейский заговор ничего не скажут? Точь в точь, как у Сталина во всём, что происходило в стране в 30-е годы, были всегда виноваты Троцкий и троцкисты. Логика та же. Вали всё на главного личного врага — пригодится.

Между тем, турецкое следствие сделало всё, чтобы отвлечь внимание от того имама, который радикализировал убийцу (говоря проще, распропагандировал этого человека в духе ультрарадикального ислама), его связей с близкими Эрдогану и патронировавшимся его людьми религиозными фондами и от личности самого убийцы, отнюдь не маргинала, а более чем заслуженного и неоднократно поощрявшегося сотрудника серьёзных подразделений полиции. Карьера которого говорила о чём угодно, только не об антиэрдогановских настроениях. Впрочем, сделать это было несложно: его спешно ликвидировали тут же, на месте убийства посла, хотя задержать его было более чем просто. Но зачем? Начал бы говорить, сказал что-нибудь не то, указал не на тех людей…

Какие чудеса для того, чтобы выстроить схему, которая была официально предъявлена России в качестве результатов расследования, вынуждена была провести в жизнь турецкая прокуратура, тасуя кадры, чтобы делом занимались правильные люди и они пришли к правильным выводам — отдельная тема. Как турки в расследовании этого дела «сотрудничали» с российскими спецами, что они в ходе его вытворяли и как себя вели, тем более. Тоже на многое намекает. Так что, насчёт заявлений о «дружбе» России и Турции, сделанных турецким министром иностранных дел к дате убийства посла, не пошёл бы он со своими насквозь фальшивыми словами именно туда, куда его на автомате без малейших размышлений хочется послать?

Нет, турок понять можно. Они нас за наши же деньги так через репродуктивный орган по всем направлениям кидают, особо этого не скрывая, что только диву даёшься. И не только по АЭС «Аккую», строительство которой не имеет под собой никакой разумной экономической основы, если не считать того, что те, кто её строят и те, кто ими командуют получат своё на распиле выделенного на этот проект российского бюджета. Первый раз, что ли? Типовой способ заработать. Заодно и турок научим атомные станции строить. Они ребята умные, хваткие, работящие — на ходу впитывают, было бы что. И, кстати, наше бывшее постсоветское пространство уже давно не наше. Новые поколения жителей Средней Азии и Закавказья с детства впитают пантюркизм и панисламизм турецкого образца.

Они будут писать не на кириллице, а на латинице — с турецкой пунктуацией и орфографией. Их дети в школах и университетах будут учиться по книгам, в которых будет подробно рассказано, как «московские гяуры» завоёвывали их города и страны, и как турки им принесли свободу от проклятого русского и советского прошлого. Их интеллигенция будет протурецкой, антирусской и антироссийской, а правозащитники будут заниматься составлением новых томов сборников по выявлению и борьбе с исламофобией, в том числе на территории России, половина которой населена тюрками. Перспектива развала нашей страны по тем же принципам, благодаря которым распался Советский Союз более, чем реальна и основы для неё закладываются на наших глазах. И не Гюленом, а Эрдоганом.

Нас и наше начальство они будут убаюкивать рассказами о дружбе, сотрудничестве и о том, как американцы плохи и как они хотят этой самой нашей дружбе помешать — прямо ночей не спят. Им, кстати, будут говорить про нас то же самое. Называется: умная теля двух глупых быков разводит. Ну и, понятно, все те, кто у нас в верхах на «дружбе» с турками отчаянно, изо всех сил зарабатывают, будут до последнего лапшу всем окружающим, насчёт этой самой «дружбы» вешать. Что до убитого посла и всего, что между нами происходит в Сирии и Ливии, Казахстане и Средней Азии, Закавказье и на нашей собственной территории — турки и в самом деле работают лучше нас на порядок. Они строят свою империю за счёт и на базе остатков нашей. Не понимать это невозможно.

Делать вид, что никто этого ни на каком уровне в стране не замечает, конечно, можно, но глупо и бессмысленно. Всё равно шило в мешке не утаишь, тем более, что наши региональные князья свои выводы из происходящего делают и откровенно ждут, пока Путина над ними не будет и можно будет раздраконить страну в ходе очередной замятни. Благо, что в её конституции написано, насчёт того, что так делать нельзя, никого не остановит и никого не интересует даже сейчас, кроме того же Путина. Ну, он по образованию юрист, ему свойственно в силу бумаг верить, особенно если окружение осанну его идеям непрерывно поёт. Что до турок, «Васька слушает, да ест». Эрдогана можно на ковёр вызвать и с ним сколько угодно говорить о том, чего Россия хочет и чего не хочет. Обещать обещает, но делать будет только то, что ему нужно и всё равно кинет.

Нет, не исключено, что изначально была идея о том, что лучше уж турки, чем НАТО, в том числе на Каспии. Нет, не лучше. Каспийскую конвенцию они медным тазом накроют — уже началась работа. Как, впрочем, накроют со своим «Каналом Стамбул» и Конвенцию Монтрё. Построят трансконтинентальный маршрут в обход России, через Закавказье — большой привет Зангезурскому коридору. То-то они так вдруг стали Пакистану интересны — учения в Азербайджане с турками и местными военными проводить Пакистан начал. С чего бы? Индия и Китай тоже от турецкого транзита не откажутся, да и не только они. Что до НАТО, турки тоже НАТО. Американцы при этом рано или поздно уйдут отовсюду, и европейцы уйдут, а турки останутся — везде, включая Украину. Чей патриарх Варфаломей? Не под Эрдоганом ли он, случайно?

Размышления выходят грустные. По всему видно — лохи мы в общении с турками. Полные лохи. И не на низовых уровнях, а по всей вертикали власти, снизу доверху. Так что посол наш в Анкаре пал жертвой не только их убийцы, но и всей той хитровымудренной системы отношений, которую нагромоздили наши собственные бюрократы, отсутствия внятной стратегии во внешней политике (то, что у нас за неё сходит — это в лучшем случае тактика, и то большой вопрос, какого уровня) и явного провала по кадровой части. Да и в экономике мы туркам уступаем, куда ни взглянешь, как, впрочем и китайцам, и много кому ещё. Зато у нас список Forbes за счёт экспорта сырья, разворовывания всего, что только можно, и фантомных прожектов высокой степени имитации реальных дел, охренительный. И по вывозу капиталов из страны мы первые в мире. Что есть, то есть.