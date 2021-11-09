{ 9 ноября 2021 }

Подготовка Турции к масштабному военному вторжению на север Сирии

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

На фоне подготовки Турции к масштабному военному вторжению на север Сирии, в районы, населённые курдами, сопровождающемуся угрозами в адрес всех, кто окажется на пути турецкой армии (сирийских, российских или американских военнослужащих — всё равно, на что пока отреагировали только американцы, быстро перебазировавшиеся в Ирак, оставив курдов, которых они долго и упорно обрабатывали, пытаясь натравить их на Асада, один на один с турками), особенно ярко выделяется нормализация отношений Дамаска с Амманом. Иордания никогда не разрывала отношений с Сирией до конца и не закрывала своё посольство в Дамаске, хотя и поддерживала, пускай достаточно формально, сирийскую оппозицию. На её территории находятся сегодня около 650 тысяч сирийских беженцев и ряд вооружённых группировок оппозиции, но Амман их контролирует.

Сирийско-иорданскую границу оппозиция пересекает только с разрешения властей королевства, которые к радикальным исламистам относятся ничуть не лучше, чем сам Асад. Около 40 тысяч американских военнослужащих, а также военные из Франции и ФРГ базируются в Иордании, но действует по линии разведок двух стран канал связи между Дамаском и Амманом, которым периодически Запад (те же французы) пользуется. Граница открыта для торговли, а недавно, впервые за 10 лет, состоялся телефонный разговор между сирийским президентом и иорданским королём. Что свидетельствует об окончательном провале попытки силового свержения Асада, тем более, что Египет, ОАЭ, Ирак и ряд других стран арабского мира его достаточно явно поддерживают.

Говоря попросту, усилия России по нейтрализации политики Соединённых Штатов по раскрутке «арабской весны» и свержению исламистами стабильных режимов Ближнего Востока, принесли свои плоды. Причём специфика Иордании состоит в том, что она не меньше России заинтересована в предотвращении столкновений Сирии и Ирана с Израилем, которые неизбежно скажутся на стабильности ситуации в самом королевстве. Так что, поддерживать Турцию в её вторжении на сирийскую территорию, Иордания явно не будет. Да и зачем? У Хашимитов с курдами мир — они династии ничем не угрожают. А если у Эрдогана на них зуб и какие-то планы на часть Сирии, причём тут остальные арабы? Все они помнят, кто был их метрополией ещё 100 лет назад и никто из них не хочет возврашения в те времена…

Евгений Сатановский


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