Приход Турции в Азербайджан в качестве новой метрополии (оставим в стороне вежливые реверансы насчёт двух государств для одного народа и прочую агитационно-пропагандистскую пантюркистскую риторическую чушь) и военно-политического сюзерена, и перспективы распространения формально оформленного турецкого доминирования на всю Центральную Азию с выходом на близкие партнёрские отношения этого нового Турана с Пакистаном, в том числе в военной области, пока что спровоцировали значительную напряжённость на азербайджано-иранской и некоторую — на ирано-пакистанской границе. Похоже, в новой Большой Игре начинается битва за Закавказье и Прикаспий.

Военные учения Ирана и Пакистана, показательно резкое охлаждение отношений Баку и Тегерана (при сохранение последним высказываний насчёт «братского» Азербайджана) и всё прочее из этой «Игры престолов», вполне могут не привести к их прямому столкновению, ограничившись игрой мускулов и спекуляциями экспертов, журналистов и аналитиков, но могут окончиться и чем-то совершенно непредсказуемым. Слишком уж ставки высоки, тем более, что Россия ведёт себя более, чем сдержанно. Ну, высказывает наш МИД озабоченность тем, что Баку, Анкара и Исламабад, проведя на Каспии военные учения «Три брата», напрямую нарушают Каспийскую конвенцию, так кого из них это волнует… Наше влияние в мире вообще не на дипломатии, а на армии основано — всегда так было. Понимать надо.

Воевать за Закавказье, Прикаспий и в целом Центральную Азию Москва с кем-нибудь будет? Да нет. Мы вообще ведём себя куда более осторожно и предсказуемо, чем те же американцы, которых носит из стороны в сторону, от одной крайности к другой. И это в целом, наверное, неплохо, если не считать, что особого внимания на Россию в своих геополитических комбинациях никто из местных игроков уже не обращает, абсолютно её не боясь. Мы же входим во все их резоны? Входим. Говорим со всеми — начиная с Эрдогана? Говорим. В том числе там, где ни Российская империя, ни Советский Союз разговаривать бы не стали. Ну, так и чего с нами особо церемониться? Передел постсоветского пространства — тема интересная. Один Зангезурский коридор чего стоит!

У Турции на тему транспортных маршрутов от Европы до Индийского океана свои резоны. У Ирана свои. Китай будет играть со всеми, с кем будет иметь смысл вести игру. Китайцы во всём этом — главные прагматики и главные бенефициары каких угодно изменений (или их отсутствия). Израилю важно присутствие в Азербайджане, с учётом его противостояния с Ираном. Ирану — чтобы его и американцев там не было. Азербайджану — чтобы были, а турки чтобы продолжали ему помогать бороться с Арменией. Армения держит баланс отношений с Россией, Ираном и Западом. У Пакистана свои резоны, в которых играет роль и ситуация в Афганистане, и желание не остаться в стороне от новых путей в Европу… Ну, и туркменский газ тоже всем нужен.

Что до нас… Мы там пока есть, но постепенно превращаемся в то самое пятое колесо, которое возу без надобности. Реального влияния на происходящее у нас всё меньше, да оно, похоже, начальству и без надобности. Так, производим ритуальные телодвижения и иногда делаем что-то осмысленное, вроде вмешательства во Вторую Карабахскую войну, которую только благодаря Москве и удалось остановить на пороге региональной катастрофы. А потом опять замираем в летаргическом полусне. Газопроводы строим, умиротворяем Эрдогана, бодаемся в виртуальном пространстве с американцами, у которых своих проблем полно, но нам они выстраивать новые и новые не забывают… Ну, ещё с Японией и Европой спорим, торгуя, а с Китаем дружим. Нормальный распад империи. С Римом и Византией тоже так когда-то было.