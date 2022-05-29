Швеция и Финляндия должны выполнить требования Турции

Заявление Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Швеция и Финляндия, когда и если они всерьёз намерены стать членами НАТО, должны выполнить требования Турции по запрету на своей территории деятельности Рабочей партии Курдистана и объявлении её террористической организацией, для турок выглядят более чем резонно, для финнов и шведов — странно (какие в самом деле условия могут туземцы, пускай даже союзные, европейцам предъявлять?!), а для официоза НАТО логично. Насчёт курдских боевиков в Европе турки столько раз требовали от остальных членов Североатлантического Альянса сделать хоть что-нибудь, а те им это столько раз обещали, но обещаний своих не выполняли (в русском дворовом слэнге, он же жаргон, он же феня, это называется «кинуть, как последнего фраера»), что отступать от этого требования они явно не были намерены. Ну, Столтенберг и сделал вид, что их проблемой проникся. Логично же?! Именно сделал вид, поскольку, что ему Турция, что курды и их взаимные разборки? Но с другой стороны, притвориться же ему не жалко? А туркам приятно будет. Да и финны со шведами ничем особо не рискуют…

Нет, им, конечно, замечания такого рода выслушивать неприятно. Но после того, как они невесть с чего с бешеной, прямо таки неприличной скоростью пожертвовали своим знаменитым нейтралитетом, которого Финляндия придерживалась с войны, а Швеция аж с 1814 года… Снявши голову, по волосам не плачут. Опять же, даже если они и дадут туркам насчёт курдов какие-то обещания, кто сказал, что их выполнять придётся? Последний раз тем в НАТО обещали принять в отношении курдов меры, ещё когда в его состав Польшу и республики Прибалтики принимали и распространяли на них принцип коллективной безопасности. Тогда Анкара тоже упёрлась и на несколько месяцев этот процесс заблокировала. Но ей всё обещали и вето она своё тогда сняла? Сняла. Ну, так и сейчас снимет, куда денется. Не выходить же ей в самом деле из Альянса и не вступать в ОДКБ, хотя о первом много говорят на Западе, где до крайности раздражены строптивостью Эрдогана, а о втором начали поговаривать в самой Турции, притом, что это явно не более чем попытка подкузьмить побольнее европейцев и американцев, которые турок изрядно достали.

С другой стороны, у турок требований много и те, которые посвящены ограничению антитурецкой деятельности курдов в странах Скандинавского полуострова, хотя бы звучат здраво. Не выдавать же им в самом деле из Соединённых Штатов Фетхуллаха Гюлена, который для Эрдогана олицетворяет всё зло мира, как Троцкий для Сталина, и не объявлять вне закона его образовательную империю? Структура до крайности полезная и для Госдепартамента, и для ЦРУ. Опять же, Гюлен богат и с лоббистским потенциалом у него всё в порядке, а провала Эрдогана на выборах — не президентских, так парламентских, не парламентских, так муниципальных, и в США, и в Европе ждут с большим нетерпением. Да и насчёт снятия санкций против турецкого ВПК, введенных американцами за приобретение у России С-400 и запретов на экспорт его продукции с использованием американских технологий, не отдавать же туркам часть американского рынка?! С поставками им авиации и участия в программе создания F-35 то же самое. Проще Столтенберга напрячь, пускай пару слов скажет. С него не убудет.