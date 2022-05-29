{ 29 мая 2022 }

Швеция и Финляндия должны выполнить требования Турции

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Заявление Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Швеция и Финляндия, когда и если они всерьёз намерены стать членами НАТО, должны выполнить требования Турции по запрету на своей территории деятельности Рабочей партии Курдистана и объявлении её террористической организацией, для турок выглядят более чем резонно, для финнов и шведов — странно (какие в самом деле условия могут туземцы, пускай даже союзные, европейцам предъявлять?!), а для официоза НАТО логично. Насчёт курдских боевиков в Европе турки столько раз требовали от остальных членов Североатлантического Альянса сделать хоть что-нибудь, а те им это столько раз обещали, но обещаний своих не выполняли (в русском дворовом слэнге, он же жаргон, он же феня, это называется «кинуть, как последнего фраера»), что отступать от этого требования они явно не были намерены. Ну, Столтенберг и сделал вид, что их проблемой проникся. Логично же?! Именно сделал вид, поскольку, что ему Турция, что курды и их взаимные разборки? Но с другой стороны, притвориться же ему не жалко? А туркам приятно будет. Да и финны со шведами ничем особо не рискуют…

Нет, им, конечно, замечания такого рода выслушивать неприятно. Но после того, как они невесть с чего с бешеной, прямо таки неприличной скоростью пожертвовали своим знаменитым нейтралитетом, которого Финляндия придерживалась с войны, а Швеция аж с 1814 года… Снявши голову, по волосам не плачут. Опять же, даже если они и дадут туркам насчёт курдов какие-то обещания, кто сказал, что их выполнять придётся? Последний раз тем в НАТО обещали принять в отношении курдов меры, ещё когда в его состав Польшу и республики Прибалтики принимали и распространяли на них принцип коллективной безопасности. Тогда Анкара тоже упёрлась и на несколько месяцев этот процесс заблокировала. Но ей всё обещали и вето она своё тогда сняла? Сняла. Ну, так и сейчас снимет, куда денется. Не выходить же ей в самом деле из Альянса и не вступать в ОДКБ, хотя о первом много говорят на Западе, где до крайности раздражены строптивостью Эрдогана, а о втором начали поговаривать в самой Турции, притом, что это явно не более чем попытка подкузьмить побольнее европейцев и американцев, которые турок изрядно достали.

С другой стороны, у турок требований много и те, которые посвящены ограничению антитурецкой деятельности курдов в странах Скандинавского полуострова, хотя бы звучат здраво. Не выдавать же им в самом деле из Соединённых Штатов Фетхуллаха Гюлена, который для Эрдогана олицетворяет всё зло мира, как Троцкий для Сталина, и не объявлять вне закона его образовательную империю? Структура до крайности полезная и для Госдепартамента, и для ЦРУ. Опять же, Гюлен богат и с лоббистским потенциалом у него всё в порядке, а провала Эрдогана на выборах — не президентских, так парламентских, не парламентских, так муниципальных, и в США, и в Европе ждут с большим нетерпением. Да и насчёт снятия санкций против турецкого ВПК, введенных американцами за приобретение у России С-400 и запретов на экспорт его продукции с использованием американских технологий, не отдавать же туркам часть американского рынка?! С поставками им авиации и участия в программе создания F-35 то же самое. Проще Столтенберга напрячь, пускай пару слов скажет. С него не убудет.

Евгений Сатановский


Похожие посты:


  1. Кремль не одобряет создание в Турции парка имени Джохара Дудаева

    2. Кремль не одобряет создание в Турции парка имени Джохара Дудаева

    Турецкому начальству сообщили, что Кремль не одобряет создание в Турции парка имени Джохара Дудаева. Ранее по этому поводу в высшей мере откровенно высказался Рамзан Кадыров. И тут тот самый случай, когда с ним можно только согласиться. Причём ответный [Читать...]


  2. К годовщине убийства посла России в Турции

    3. К годовщине убийства посла России в Турции

    Турецкий министр иностранных дел отметил пятую годовщину убийства российского посла в Турции речью, в которой высказался в пафосно-патетическом стиле, насчёт того, что планы внешних центров силы, планировавших этим терактом торпедировать российско-турецкую дружбу, были сорваны и не реализовались. Ну [Читать...]


  3. Финляндия готовится к новой эпохе в отношениях с Россией

    4. Финляндия готовится к новой эпохе в отношениях с Россией

    Руководство Финляндии явно готовится к новой эпохе в отношениях с Россией. Информация о том, что эта страна может в ближайшее время вступить в НАТО, что резко увеличит протяжённость общей линии непосредственного соприкосновения границ Североатлантического альянса и России, а [Читать...]


  4. Волнения в Турции

    5. Волнения в Турции

    Волнения в Турции, где в очередной раз сильно просела национальная валюта, с шумными требованиями отставки правительства, ухода Эрдогана в отставку и отстранения его Партии справедливости и развития от власти, вызвали пристальное, но мало на чём основанное оживление у [Читать...]


  5. Не будет Финляндия с «Росатомом» АЭС строить

    6. Не будет Финляндия с «Росатомом» АЭС строить

    Расторгнут контракт между нашими странами по старинному детскому принципу «Между нами всё порвато и тропинка затоптата». Прямо-таки, от сердца отлегло, а то даже нехорошо как-то выходило. В НАТО страна собралась, пограничный забор с Россией строить собирается, санкции против [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»