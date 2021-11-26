Волнения в Турции, где в очередной раз сильно просела национальная валюта, с шумными требованиями отставки правительства, ухода Эрдогана в отставку и отстранения его Партии справедливости и развития от власти, вызвали пристальное, но мало на чём основанное оживление у политиков и журналистов соседних стран, в том числе Армении. Не начало ли это конца Эрдогана? Не снизит ли Турция давление на соседние страны, особенно на Ереван (более чем понятные ожидания на фоне напряжённости вокруг Зангезурского коридора — и не только у жителей Лачинского района Армении, которых это касается в первую очередь)? Не остановят ли проблемы в экономике турецкую экспансию на постсоветском пространстве, на полноценное обеспечение которой у турок просто не хватит денег? Ну, и прочее в том же духе.

На самом деле, скорее только ускорит. Турции нужны новые рынки и новые источники энергоносителей, а Закавказье, Казахстан и Средняя Азия всё это ей предоставляют, как, впрочем, и тюркские регионы России, с которыми турецкие предприниматели завязывают всё более тесные связи, расчищая дорогу специалистам по продвижению турецкой версии политического ислама в стиле «Братьев-мусульман» и пантюркистской идеологии. Аппетиты у Эрдогана большие, а планы ещё больше, так что турецкие исламистские фонды готовят кадры и для мусульман Индии и Китая, и для Индонезии и Германии, и для российских регионов, включая вполне светскую Якутию, где из религий наиболее распространены православие и традиционные верования. Но якуты ведь тюрки? Тюрки. Для Эрдогана этого более чем достаточно.

Чего оптимисты, искренне считающие, что проблемы в экономике Турции остановят Эрдогана, не понимают, так это того, что любые сложности во внутренней политике легче всего разрешимы в условиях внешних конфликтов. Так что их зачастую развязывают именно для того, чтобы отвлечь население от недовольства своим начальством и его курсом. Это азы практической политологии, однако их никто и никогда не учитывает, а зря. Так что агрессивная внешняя политика Турции и её президента не только не изменятся, но напротив, эта страна будет ещё более конфликтна, чем сегодня. Отступать Эрдогану некуда, а кого атаковать: Париж с Берлином, Москву с Ереваном или Дели с Пекином, отжимая у них всё, что удастся, ему, в общем, всё равно. Хоть США, что он в Сирии с успехом и демонстрирует. Такой человек, такая эпоха…