{ 26 ноября 2021 }

Неожиданный рассказ Бориса Джонсона

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Интересно, неожиданный рассказ британского премьера, Бориса Джонсона на встрече с местной ассоциацией бизнесменов, о его впечатлениях от посещении парка свинки Пеппы (?!), с упором на персонаж Папы Свина, вместо произнесения заранее заготовленной речи, текст которой он потерял — это экспромт, демонстрирующий наличие у него характерного для англичан, как народа, специфического чувства юмора, или искренняя уверенность, что в качестве британского премьер-министра он может говорить с кем угодно о чём угодно: слушать его будут одинаково «внимательно», а толку от этого всё равно будет ноль без палочки? Хоть про нашу курочку Рябу им рассказывай, хоть про африканского паучка Ананси, хоть про ядерный апокалипсис или процентную ставку и индекс Доу-Джонса…

Нет, конечно, британский премьер, известный своей оригинальностью и экстравагантным поведением, может, тем более в собственной стране, говорить о любых любезных его душе материях. Благо, он и выглядит как человек, который разговаривает на любую тему с тем искренним и глубоким презрением к реакции собеседников и аудитории в целом, которое даёт только аристократическое происхождение, полный пофигизм или добрая порция хорошего старого виски. Ну, или всё это вместе взятое, с некоторой, заметной при рассмотрении этого человека с близкой дистанции, долей изумлённого удовлетворения от того, что его вообще кто-то слушает. Не зря он так на ухудшенный, сильно укороченный и взлохмаченный вариант белорусского стендапера Славы Комиссаренко похож.

Впрочем, на Страшилу Мудрого, соломенное чучело с пшеничного поля из книжки про Изумрудный город, он похож не меньше. Скорее больше. Только непонятно, кто у них там, в правительстве Её Величества, числится в качестве вороны Кагги-Карр, ближайшей подруги помянутого персонажа. Не может же быть такая вакансия не занята?! И, кстати, насчёт британского чувства юмора: идея о том, что Соединённое королевство направит (или уже направило — тут есть разночтения) на помощь Украине, на случай активизации Киевом войны на Донбассе и «агрессии России», 600 своих военнослужащих — это тоже такая шутка, или они всерьёз решили повторить имеющийся у Британии опыт Крымской войны? Чёрт его знает, может быть англичанам и впрямь недавних приключений в Ираке и Афганистане оказалось маловато…

Евгений Сатановский


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