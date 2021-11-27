{ 27 ноября 2021 }

Аниме напоминает коронавирус, и его начинают запрещать

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Почти 2 тысячи ссылок на сайты с аниме заблокированы Роскомнадзором с начала года из-за сцен насилия. Ведомство опасается рисков для подростков, которые могут начать перенимать жестокость персонажей.

Насилия, конечно, хватает и без аниме, но нельзя не заметить, что именно в японской традиции оно уж больно слащаво сплетено с триггерами и ценностями как раз подросткового возраста, щекоча в более опасных местах подсознания, нежели тупое и брутальное западное «мясо».

Хитрость в том, что аниме напоминает ковид. Родом оно из азиатской страны, где порядок строго регулируется законодательно, а потому контент со сценами насилия японским детям посмотреть не так и просто из-за системы возрастных ограничений, буквально впаянной в культуру и технику. Зато выпущенный в «свободные страны» анимационный вирус начинает гулять где попало и кромсать детскую психику извращенной фантазией японских мастеров сублимировать.

И, как показала практика с ковидом, на сознательность самих зрителей надеяться не приходиться. А потому — Роскомнадзору банхаммер в руки: лучше оружия против анимешной катаны в руках крохотных девочек с фиолетовыми волосами пока не нашли.

НЕВМИНКУЛЬТ


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