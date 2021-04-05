Задержание в Турции 103 отставных генералов и адмиралов, посмевших высказаться нелицеприятно по поводу возможности выхода Турции из “конвенции Монтрё”, гарантировавшей свободу судоходства по черноморским проливам, демонстрирует уровень враждебности местных элит на очередном витке внутриполитического противостояния в этой стране. Технически ввод в строй “канала Стамбул” в обход Босфора и Дарданелл позволяет Эрдогану включить какие угодно механизмы прохода кораблей из Чёрного моря в Средиземное и обратно. Что он, несомненно и сделает: зачем ещё было этот дорогущий проект затевать? С другой стороны, высокопоставленных военных отставников тоже понять можно.

Всё, что написано ими про необходимость защиты турецкой конституции, оставим в стороне. Турции Кемаля Ататюрка больше нет, есть Турция Реджепа Тайипа Эрдогана. Так что менять её он будет под себя как ему угодно и никакая конституция его не остановит. Благо, пока что действующий президент выиграл все раунды противостояния со старой элитой, в том числе военной. Ни свергнуть его, ни ограничить его власть военным не удалось, так что и саму Турцию, и её внешнюю политику Эрдоган меняет, как ему заблагорасудится. Доказательств чему более чем достаточно. И, с его точки зрения, он совершенно прав. Он строит новую Оттоманскую Порту, едва ли не более могущественную, чем прежняя, и сносит всё, что так или иначе её и его лично ограничивает.

Какая-такая свобода судоходства в проливах? Какие обязательства Турции перед международным сообществом? Нет и не будет у неё обязательств, которые Эрдоган не попытался бы отменить, пересмотреть или откорректировать. Что до письма 103 военных диссидентов… Можно биться об заклад, что когда их заговор разоблачат (а именно этим сейчас турецкие власти и занимаются), за ними обнаружатся американцы и структуры Фетхуллы Гюлена, бывшего союзника, а теперь личного врага Эрдогана. А кто ещё?! Там отношения, как у Сталина с Троцким или у наших с Соросом. “Мимо тёщиного дома я без шуток не хожу”… И, кстати, не исключено, что американцы к этому демаршу на самом деле руку приложили. Не любят они Эрдогана. Да и он их терпеть не может.

Прежнюю Турцию, в том числе её военную элиту, США превосходно контролировали. Новую контролировать им Эрдоган не даёт, не говоря уже о его отношениях с Путиным, которые Вашингтон дико раздражают, поскольку что им делать с этим сотрудничеством-соперничеством, они не понимают. В этом контексте особенно забавно звучат ссылки на то, что благодаря “конвенции Монтрё” Чёрное море является “морем мира”. Кто-кто, но США с их провокациями по части Крыма, последние, благодаря кому это пока что так. Опять же, кто сказал, что Эрдоган заинтересован в сохранении сложившегося положения дел? После Карабаха и попыток выстроить под себя “единую тюркскую нацию из шести государств”?!

Другое дело, что для России инициативы турецкого президента несут существенную угрозу. Однако, разрешение российско-турецких противоречий пока что опирается и во всё большей мере будет опираться впредь на отношения двух стран и их лидеров, а не на международные конвенции. Реальность именно такова, нравится это или нет. Что до соперничества на море, свободы судоходства и всего такого, до той поры, пока Россия сможет обеспечить защиту своих интересов силовым путём, до того они и будут защищены. А как не сможет, поздно будет обижаться. ХХ век закончился, на дворе ХХI, а он, насколько можно судить, будет куда больше похож на XIX или XVIII столетие, чем на мечты Горбачёва. Ну, в конце-концов, Синопское и Чесменское сражения в нашей истории тоже были…