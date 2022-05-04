Не будет Финляндия с «Росатомом» АЭС строить

Расторгнут контракт между нашими странами по старинному детскому принципу «Между нами всё порвато и тропинка затоптата». Прямо-таки, от сердца отлегло, а то даже нехорошо как-то выходило. В НАТО страна собралась, пограничный забор с Россией строить собирается, санкции против нас ввела, на Украину военное снаряжение гонит вовсю, бизнес финский из России хоть и плачет горькими слезами, но дисциплинированно уходит, транспортное сообщение между нами прерывается, торговля тухнет и рушится, а АЭС мы им там должны были строить. Прямо-таки неправильная какая-то была бы АЭС. И энергию для финнов она бы вырабатывала неправильную. Как те неправильные пчёлы в «Винни-Пухе», у которых в дупле был явно неправильный мёд.

Нет, «Росатому», наверное, обидно. Да и кому не обидно было бы на месте этой корпорации? Работаешь-работаешь, а потом конкуренты американские тебя р-раз, и съедают. Причём никакого отношения к уровню твоих технологий и финансовым условиям контракта это не имеет. Хоть бесплатно строй, всё равно его расторгнут. Мировая война на дворе, так что нейтральный статус Финляндии, можно считать, остался в истории. Подмяли-таки Хельсинки под себя американцы и союзные им еврочиновники. Не будет у финнов прежнего экономического процветания и ни у кого в Европе его не будет. Так и чёрт с ними, с финнами. Вашингтону с Брюсселем это по барабану. Нечего было финнам к тому уровню жизни, которого они на своём нейтралитете достигли, привыкать. Жили они всю историю бедно, так и жили бы дальше. А то АЭС им подавай…

Финляндия потеряла российские рынки и российское сырьё. Потеряла историческую память и вот-вот потеряет безопасность — и не только энергетическую. Памятник Ленину в Турку можно снести запросто, ссылаясь на текущую ситуацию в отношениях между Россией и Украиной, но НАТО для финнов ни зонтиком, ни крышей не будет. Скорее, наоборот. Превратиться в мишень доя России в надвигающейся большой европейской войне легко и Финляндия стремительно к этому движется. Только беречь её население, как сейчас на Украине, никто совершенно точно не будет. Одной страной нам всё равно не быть, а для американцев, что финны, что украинцы, что европейцы в целом — расходный материал, не более. Зря финнам, как и украинцам, наверное, Ленин государство подарил, а Сталин его им оставил. Не в коня оказался корм.