Финляндия активно претендует на Ленинградскую область

Финляндия активно претендует на Ингерманландию. То есть Ленинградскую область.

Это действительно так. Масса русскоязычных сайтов о «Свободной Ингрии». целая серия книг о геноциде инкери. Читаю — удивляюсь. Оказывается, мы — коренные ижоры и инкери — просто страдали от русского притеснения. То ли было при шведском правлении. Наверно, пиво пили. Шведское.

Откуда -то появляются воспоминания коренных — Ирья Хиива — правда, ныне живущих в Америке. Но очень страдали. Прямо и выжили-то неизвестно как. Хотя и школы закончили, и университетское образование получили. Но мучились.

Я, вот получается, тоже мученик. Живу на том же самом месте — у некогда полноводной реки Лубья — где до этого пятьсот лет жили мои предки. И вполне могу претендовать на должность конунга Свободной Ингрии. Свободной от России. О чем и намекают активно. Но я— ленив. Да и отделяться от России не хочу. Почему-то. И как Зеленский — могу только по фински и норвежски читать, что напишут. А так — по русски все.

И все же — о книгах. И об инкери — которого загнобили кровавые советикусы. В самой свежей (2020) книге об Ингрии пишется следующее: «Это судьба народа, населявшего до недавнего времени значительную территорию Приневья — Ингерманландию, этнической группы, образованной волей шведского правителя, развивавшейся под властью российской короны, подвергнутой геноциду советским государством и практически переставшей существовать как народ в современной России. Значительная часть книги посвящена автохтонным народам — Води и Ижоре».

Ну в общем, рассказываю — дело было так.

На территории Ленинградской области жили племена водь и ижоры. Они так и остались там жить. Только территория переходила из рук в руки — то Швеция перетягивала, то Россия.

В 1617 году они устали это делать и заключили мир. Россия получила новгородскую землю, а ленинградскую (ныне) отдали Швеции. Вместе с выходом в Балтийское море. Не самый лучший вариант, но все же.

Шведский король на радостях стал дарить земли своим друзьям— подельникам — предварительно оттуда выгнав русских. Типа — зачем вы здесь? И нагнал туда работных финнов, шведов, норгов и немцев с голландцами. Как раз на всю Лен. область. Они построили кое-какие крепости, кирхи, открыли школы и стали жить-поживать. Определили название земли — Ингрия.

В 1703 году Петр I отвоевал Ингрию у шведов. То есть получил ОБРАТНО выход к Балтийскому морю. Но поселенцев ущемлять не стал.

И кирхи оставил, и даже названия деревень не упразднил. Разве что они в процессе обрусели — Коппана стало Колпино, Коппора — Копорье. Мало того, поселенцы были приписаны к царскому двору и НИКОГДА не были крепостными. Хозяйства назывались мызами и платили только налог в казну.

И даже оставил название земли Ингерманландия. И назначал туда губернаторов. Последний был — в 1742 году Миних.

В пушкинскую эпоху — ингерманландцев называли ласково «чухонцами». Они снабжали Петербург молочными продуктами. И все были довольны. там повсеместно были и русские школы, и финские, и шведские. Но популярностью пользовались, конечно, русские. Население активно обрусело.

В революцию самосознание инкери резко подросло в соответствии со всеобщей идеей свободы.

И вот здесь начинаются все перепевы о геноциде инкери. Все как положено в хорошей либеральной литературе — дескать, они их душили, душили.

Не совсем так.

В 1919 году Ингрия отделилась от Советской России. И основала столицу в Кирьясало — на мызе.

Латыш Петерс этого не потерпел и бросился усмирять — повстанцы бежали в Швецию. Красное руководство заклеймило Петерса и сказало, что все ныне равны — пусть будут свободными, но под контролем. А то опять к кому-нибудь присоединятся.

До 30 годов — там было все спокойно, финны ходили друг другу в гости — в Финку и обратно. Школы были на финском и шведском, свекла росла, огурцы цвели, коровы доились.

В середине 30-х наступила напряженка с независимой Финляндией (отпустили на свою голову). Запад стал (по обычаю) раскачивать ситуацию. Мятежные инкери вполне были готовы присоединиться к Финляндии.

Сталин был против. И действовал своими проверенными методами — переселял инкери в отдаленные области. Подальше от границы.

В 1939 году случилась русско-финская война. Подавляющее большинство инкери встало на финскую сторону. И пачками уходили при поражении финнов за границу. После войны финны их выслали обратно — за ненадобностью. Сразу пять эшелонов. Дескать, погостевали — и будя.

Так что считать матушкой родной Финляндию у инкери — основания нет. Как и желания.

О себе могу сказать, что в в нашем роду были и красные инкери, и белые. И просто селяне. Кто-то из прадедов ушел за кордон в Гражданскую войну, кто-то в Финскую. Остались и закрепились там в Швеции и Норвегии.

Но в основном — остались на своих древних местах. По типу — нас и здесь неплохо кормят. В 90-х активно всех приглашали в Скандинавию и Финляндию. Особо горячие финские парни рванули — но большинство вернулись обратно. Обрусели окончательно. нам скандинавский менталитет уже глубоко не по духу.

Закончились в Норвегии Сигурды и рыжие Эрики, остались менеджеры..

А в России, к счастью, еще вольница.

Так что, мне очень бы не хотелось присоединение Ингрии к Швеции или Финляндии. С Россией — вольнее.