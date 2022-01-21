Вице-канцлер ФРГ заявил, что если “Северный поток — 2″ не будет сертифицирован, то никаких компенсаций ФРГ выплачивать не будет

Вице-канцлер ФРГ заявил, что если “Северный поток — 2″ не будет сертифицирован на основании решения о том, что он не соответствует законодательству Евросоюза, то никаких компенсаций никому ФРГ выплачивать не будет. Очень храброе решение, но очень глупое. Как в своё время европейцы с ворами и пиратами поступали, в том числе в Ганзе? И почему в ответ на такого рода откровенный бандитизм к людям, которые на него решатся, не нужно применять те же методы? Нет, понятно, что Путин терпелив до крайности, у него к Германии особое отношение и вообще войны он не хочет. Но, может, её хотят другие люди? К примеру, те, кто сейчас ФРГ и Евросоюзом руководят, включая вице-канцлера Хабека? Или те, кто руководит ими, вспоминая о тех чудесах, которые насчёт “Северного потока — 2″ американцы назаявляли?

Ситуация удивительная и прискорбная до крайности. Такое впечатление, что Германии мало двух Мировых войн и она рвётся развязать третью. То же самое касается Соединённых Штатов, Канады, Великобритании и всех тех, кто организует сейчас пляски на костях вокруг Украины, “Северного потока — 2″ и прочих болевых точек в отношениях России и Запада. Или «коллективного Запада», как всю эту сволочь изящно именуют в отечественном МИДе. Надеются на победу? Её не будет. По крайней мере, им она точно не светит. Полагают, что в итоге продавят Москву, исходя из опыта 90-х? Вряд ли. Надеются на то, что Путина не будет, а с теми, кто придёт после него они всё решат? Тоже никаких шансов. Чем больше и наглее давление извне, тем крепче в России власть. Такое у нас устройство общества — и всегда таким было.

Впрочем, может быть эти люди, включая вице-канцлера ФРГ, вообще не думают ни о чём. Нечем им думать. Головы на плечах у них двух типов: одни пустые, а в других кость. Целиком, без излишеств, типа мозгов. Но, спасибо, хоть понятен уровень законопослушности, цивилизованности и деловой порядочности Евросоюза. Ноль. Или вообще отрицательная величина. И кто тогда сказал, что с ними не надо поступать соответственно? Долг платежом красен, а им Россия за последние 30 лет столько задолжала… И если уж будет отдавать, то с процентами, с учётом инфляции, с привязкой к индексу цен. За всё, что между нами было, за всё, что есть и за всё, что ещё будет. Нет мира под оливами. Так его и под дубами и соснами не будет. По крайней мере, под немецкими. Да и про американцев забывать не стоит. Заслужили.