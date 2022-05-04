Папа Римский Франциск готов встретиться с Путиным в Москве…

Просто паломничество какое-то политиков в Москву идёт. То ООНовское начальство, то глава всех католиков мира, то ещё кто, помельче… Не Москва, а монастырь Сантьяго-де-Компостела в испанской Галисии в период пасхального паломничества. И тут не в том вопрос, что Папе Римскому в Москве делать. Хочет — пускай приезжает. Заодно, не исключено, если его визит состоится, со Святейшим Патриархом Кириллом пересечётся, благо их ранее намеченная на лето встреча была отменена после начала российской спецоперации на Украине. А вот смысл в этом визите какой? Если, конечно, не обращать внимание на прессу, которая в ожидании сенсаций вокруг Папы будет виться косяком.

Папа Римский в состоянии на кого-то в этом мире повлиять? Может быть, страны Запада перестанут поставлять на Украину вооружения, тяжёлую технику, снаряжение и боеприпасы, требуя, чтобы украинские ВСУ сражались против России до конца? Или он может уговорить украинское начальство прекратить обстрелы мирных граждан, на самой Украине или в России, всё равно? Благодаря его влиянию нацбаты и ВСУ перестанут пытать и расстреливать пленных? Брать заложников и использовать их в качестве живого щита? Издеваться над украинскими местными жителями? Или это прекратят делать хотя бы католики из числа наёмников и нацистов, которые воюют на украинской стороне в качестве добровольцев? Те же хорваты, поляки или французы?

Он объяснит американцам, немцам и всем прочим организаторам военно-биологических лабораторий, работающих на Украине, военным, разведчикам и политикам, что они совершили преступление перед Б-гом и людьми, которое приведёт их души прямиком в ад? И что единственное, что они могут сейчас сделать — это покаяться и чистосердечно во всём признаться. Он уговорит их и их украинских подопечных отказаться от провокаций с применением химического оружия и раз и навсегда забыть о диверсиях на украинских ГЭС и АЭС, жертвами которых могут стать миллионы людей? Или сможет повлиять хотя бы на униатов Галиции, рассказав им, какими зверями были те лидеры бандеровского движения, на кого они молятся и чьи имена прославляют?

Нет? А на кой чёрт тогда он нужен в Москве и зачем Путину с ним встречаться? Чтобы теперь Папа Римский ему проповеди читал насчёт того, чтобы мы всех своих врагов простили, отпустили на все четыре стороны и молились за их души?! Было уже. Папский престол после Второй мировой войны сыграл колоссальную роль в спасении тысяч и тысяч нацистских преступников, которых переправляли в Северную и Латинскую Америку, укрывали в Европе и на Ближнем Востоке… Вот нацизм в нашу страну с их детьми и внуками и вернулся. С ним сейчас на Украине и воюем. Так что, огромное спасибо за это всем тем, кто возвращение нацистов в активное военное, идеологическое и политическое поле обеспечил, включая Ватикан. Впрочем, ждать ли Папу в Москве, пускай Путин решает. Исключительно его прерогатива.