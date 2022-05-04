Мировая культура и культурка попросту утонула в олимпиаде самого настоящего лицемерия, связанного с украинским кризисом. Вот уж кто только не отметился по этой теме — писатели, актеры, поп и рок-звезды. Хорошая ведь возможность напомнить о себе и заодно продемонстрировать свою верность «линии партии и правительства»

Дэйв Гилмор, экс-гитарист Pink Floyd, автор гитарного пронзительного космического вступления к Shine On Your Crazy Diamond, играет на гитаре гимн Украинской повстанческой армии*. Играет с улыбкой, с удовольствием, Украину поддерживает. И вот некому рассказать этому престарелому рокеру, что именно под эту песню украинские националисты уничтожали евреев, уничтожали как могли — жгли, резали, рубили, вешали, расстреливали. Десятками тысяч. И то же самое делали с поляками на Волыни. Вот бы видеоряд правильный приделать к гилморовскому исполнению! Со всеми геройствами УПА (запрещенная в России организация), да так, чтобы старик Гилмор смотрел и не мог отвести глаз. Потому что за все поступки надо отвечать.

Или вот Шон Пенн, большой друг Украины и вроде бы даже лично президента Зеленского. Ну да, вышел в тираж немного, ну и что? Тут же такая тема — российская агрессия на Украине, чем не повод напомнить о себе? И как-то даже смешно задавать Шону вопрос, а где он был целых восемь лет? Этот вопрос им всем вообще задавать глупо и нелепо, потому что все эти ребята смотрят на тебя с недоумением буквально как на идиота: ты, мол, о чем, какие восемь лет? Какой Донбасс? Какие дети? И ведь многие из них даже в курсе, просто вида не подадут и глазом не моргнут. Актеры. Школа Станиславского. Хотя… Я не знаю. Станиславского там еще не отменили?

Анджелина Джоли приезжает во Львов. Она там в ООН какой-то посол доброй воли. Не знаю, что она там солит, наверное вот эту самую добрую волю. Во Львов. Прям почти на линию фронта. Геройский поступок. Специально для нее даже сирену воздушной тревоги включают и посол Анджелина несется вместе со всеми куда-то в убежище, а ее при этом снимает куча фотокорреспондентов. Анджелина улыбается, но не от смелости, а от того, что знает наверняка — ни одна бомба, или ракета нигде близко не упадет. Анджелина Джоли просто играет роль, снимается в новом крутейшем блокбастере «Ярмарка лицемерия». Самый топовый по составу актеров блокбастер, а саундтрек так вообще от участников группы Pink Floyd…

Голос Мордора