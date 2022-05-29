О единстве вер и народов и его отсутствии

Ну чтож, свершилось: Собор Украинской православной церкви Московского Патриархата объявил о полной независимости от Русской православной церкви. Получается, зря была реформа Никона, которая как раз под украинское православное духовенство с его ещё тогдашним стремлением к «европейским ценностям» была проведена? И Раскол, разделивший русский народ на века, был зря?! Выходит, что так. Духовные ценности духовными ценностями, а земное всегда своё берёт. Геополитика, она и есть геополитика, что в XVII веке, что в XXI-м. Сколько люди Б-жьи аргументы в пользу того, что вера объединяет, ни ищут, а как посмотришь на то, что на грешной земле творится… Чья власть, того и вера, не зря ещё в Средневековье было сказано. Вот, до сей поры так всё и устроено. Причём везде. Во всех странах и во всех конфессиях. Так что тут и удивляться особо нечему. Вашингтон и Киев для официального Киева — светочи и путеводные звёзды, а не Москва. На общее прошлое тамошним властям, что светским, что церковным — наплевать, растереть и забыть. Высказывают, показывают и доказывают они это более, чем ясно.

Означает это, помимо прочего, одну до крайности важную вещь, которую отечественному начальству хорошо бы уяснить побыстрее, если оно не хочет раз за разом наступать на одни и те же грабли, теряя людей, которые по его, начальства, приказу в бой за страну идут и гибнут смертью героев. Не работают никакие, излюбленные кабинетными крысами теории, которые они год за годом и десятилетие за десятилетием руководству страны впаривают. Нет никакой солидарности, никакого единства и никакого общего для каких-то отдельных национальностей или вероисповеданий мира. По крайней мере, мира политического, где существуют страны, государства (понятия, которые далеко не всегда совпадают) или альянсы государств. Ни славянского. Ни русского. Ни православного. Ни, успокоим тех, кто от этого так расстроился, что своими собственными руками готов автора порвать на сувениры, какого угодно другого. Нет и быть не может, по крайней мере в реальной жизни, единства ни у кого. Так что, тут особо и заморачиваться не стоит. Кто с тобой бок о бок и плечом к плечу стоит, тот и свой. А все остальные — извините. Иначе не бывало нигде и нигде не будет.

Нет единого еврейского или исламского мира, как их ни стараются создать приверженцы идей сионизма или политического ислама — от «Братьев-мусульман» до «Исламского государства». Нет тюркского, романского, англо-саксонского, протестантского или католического миров. Так что, испанцы воевали и с французами, и с португальцами, и с итальянцами, а англичане с немцами, голландцами или американцами. Нет мира рабоче-крестьянской классовой солидарности, в котором немецкие рабочие должны были вместо того, чтобы атаковать первое в мире государство рабочих и крестьян, начать брататься с бойцами Красной армии. Любые интеграционные теории, основанные на каких угодно, пускай даже самых распространённых и хорошо расписанных сказках такого рода, обречены на провал при первой же попытке применить их в политике. Как было у нас в стране с того самого момента, как немецкие профессора эти теории придумали для императора Николая I с его склонностью к действиям на основе теорий, а не жёсткого прагматизма, характерного для большинства его предшественников.

Не стоит во имя того, чтобы добиться единения народа, которого в любом случае нет и не будет, пытаться полюбить чужие ценности, отказываясь от своих, как произошло с попыткой превращения Советского Союза в Россию и другие национальные республики. Нет и не может быть общей платформы для интернационалистов и националистов. Для тех, кто считает сохранение памяти о войне, включая Парад Победы и Бессмертный полк важнейшей основой жизни страны и для тех, кто уверен, что это «победобесие». Люди, которые сохраняют в душе имена таких полководцев, как Жуков и Ватутин, Конев и Рокоссовский, Говоров и Баграмян, Малиновский и Толбухин никогда не договорятся с теми, кто пытается ставить памятники Краснову и адвокатировать Власова или Нжде. Хотя могут уважать Деникина, который на старости лет не пошёл служить Гитлеру из принципа. В Гражданскую он для большевиков был врагом, но в отличие от очень и очень многих к врагам своей страны и своего народа не перебежал, как его ни уговаривали. И, кстати, таких, как он, среди белоэмигрантов было немало. Честь им и хвала — у них была родина и они её не предали.

Евреи нашли возможность увековечить в национальном – религиозном календаре 9 мая, как 26 ияра. Может быть и Русской православной церкви Московского Патриархата, а заодно и предстоятелям российских мусульман и буддистов имеет смысл задуматься об этом? Миллионы их единоверцев воевали за нашу страну и гибли на фронтах Великой Отечественной войны. Десятки миллионов ковали Победу в тылу, спасали жизни эвакуированных и поднимали на ноги раненых и искалеченных. Наконец, отстраивали страну после войны… Те, кто считают, что выиграть её должны были нацисты и сегодня восстанавливают ИХ наследство, в том числе в Прибалтике и на Украине, не хотят быть и не будут ни частью единого народа, ни частью единой церкви. Попытки договориться с ними обречены на провал и они демонстрируют это ежедневно и ежечасно. Так что прав был классик. Перед тем, как объединиться, надо размежеваться. И не стоит отказываться от своего подлинного прошлого ради иллюзорного общего будущего с врагами, пытаясь подладиться к ним. Простая истина. Вечная.