На Запорожской АЭС находится 30 тонн плутония и 40 тонн обогащённого урана

После того, как генеральный директор МАГАТЭ, Рафаэль Гросси рассказал о том, что на одной только Запорожской АЭС находится 30 тонн плутония и 40 тонн обогащённого урана, выразив по этому поводу все приличествующие случаю опасения, украинские официальные лица эту информацию с большими эмоциями опровергли и до сих пор опровергают. Причём понять их можно: заявление Гросси означает, что Украине не то, что денег и оружия предоставлять нельзя — её под внешний контроль нужно брать в экстренном режиме, пока она какой-нибудь катастрофы гомерических масштабов с помощью этих материалов не учудила, после которых Европу можно будет просто списывать в расход. Благо, на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский анонсировал под аплодисменты зала возвращение Украины к ядерному статусу и, как выясняется, совсем не шутил. Да тут и не до шуток — не та тема, не те масштабы…

Мало кому симпатична идея превращения его страны в радиоактивное пепелище и Гросси не исключение. Тем более, что остаться в стороне от последствий украинской ядерной авантюры никому на континенте не удастся. Америке, естественно, это безразлично — лишь бы Россия пострадала, да и Великобритания, судя по всему, надеется остаться в стороне (и совершенно напрасно), отсидевшись на своих островах, но если рассматривать ситуацию с точки зрения ядерного нераспространения, которое и так дышит на ладан и применять к Украине те же критерии, что и к Ирану, всё её военно-политическое руководство нужно отправить туда же, куда американцы отправили Касема Сулеймани, а израильтяне периодически отправляют иранских физиков-ядерщиков. И быстро. Так что Россия, когда и если она этим наконец-то займётся, вместо того, чтобы тихим ходом продвигаться на Донбассе и в Приазовье, будет полностью в своём праве. И хорошо ещё, что она денацификацией и демилитаризацией Украины вплотную занялась!

Речь именно о России, поскольку никому из покровителей Зеленского и его режима из числа членов «Ядерного клуба» верить нельзя ни на йоту. Соединённые Штаты, Франция и Великобритания отлично знали, чем занимаются его люди и всячески ему в этом помогали. Достаточно вспомнить украинские военно-биологические лаборатории, в которых проводили работу над созданием запрещённого оружия массового уничтожения американцы и их союзники. С программой создания ядерного оружия, как выясняется, у Киева дела обстояли ничуть не хуже, чем с оружием биологическим. Не исключено — много лучше. Тем более, все технологии и кадры, необходимые для его изготовления и применения на практике, включая ракетную программу, у Украины есть ещё с советских времён, а о том, что удар по России она готова нанести в любой момент, её руководство говорило многократно. Даже конкретные цели назывались. И это не только Крымский мост, но и Воронежская АЭС, да и не только она…

Выводы из всего вышесказанного до крайности простые. Никакие компромиссы с киевским режимом ни по какому поводу невозможны до той поры, пока ВСЕ потенциально опасные объекты на Украине не взяты под полный контроль российских военных, либо не уничтожены без каких бы-то ни было шансов на их восстановление. Ядерные (какие угодно), химические, биологические и прочие институты, заводы, лаборатории, станции и всё, что там было создано в советский период, не может и не должно находиться в руках людей, которые их в настоящее время контролируют. Об их западных спонсорах, кураторах и партнёрах, и речи нет. Как, кстати, и о международных организациях и агентствах, включая то же МАГАТЭ. Полностью дискредитировавшие себя структуры, контролируемые, финансируемые и используемые Западом в своих целях. Не более, чем. Ну и, понятное дело, раз уж была поставлена такая цель, как демилитаризация и денацификация правящего на Украине режима, эту задачу необходимо довести до конца. Если, конечно, ещё не поздно…