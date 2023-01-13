Мирные переговоры с Украиной

Каждый раз, когда возникает тема «мирных переговоров» в связи с Украиной и очередной записной оптимист начинает токовать по этому поводу, как тот глухарь, который когда заведётся, никого и ничего вокруг не видит, расписывая, какое счастье в том что у страны есть именно он, такой прозорливый и дипломатичный, способный и образованный, со связями в верхах и знанием языков, который вот-вот всё разрулит и будет государству нашему, стране и народу сплошное счастье, мирное урегулирование и гарантии безопасности на веки веков (или хотя бы до ближайшей пятницы), очень хочется спросить: с какого бодуна он решил, что способен вести какие угодно переговоры с кем угодно на какую угодно тему? Кто ему об этом сказал?! Мама? Жена? Двоюродная бабушка?! Или он сам насчёт себя так решил ещё в шестом классе своей очень средней школы, покурив шмаль за гаражами? А между тем, со времён старого советского, ещё брежневского МИДа, можно назвать хоть один отечественный успех за переговорным столом?!

Ни единого раза за три с половиной десятилетия, со времён Горбачёва, наши переговоры с кем бы то ни было по какому угодно поводу на каком угодно уровне, вплоть до высшего, ни к чему хорошему ни для страны, ни для государства, ни для его населения, считай и называй его хоть гражданами, хоть подданными, хоть электоратом, не привели и привести не могли, кроме потерь и поражений, всегда неоправданных, всегда обидных и иногда стратегических. То есть некоторые из согласованных в ходе этих переговоров решений и подписанных по их результатам бумаг были даже очень и очень неплохи, особенно когда в этом процессе лично Путин участвовал с его въедливостью, вниманием к деталям и юридическим образованием. Только выполнять их никто кроме нас с самого начала не собирался, что несколько снижает смысл и значение и этих решений, и этих бумаг, и самих переговоров, как таковых, несмотря на все усилия участников этого процесса с нашей стороны.

Разводили нас и разводят на всех этих переговорах как лохов. Водят за нос. Надувают и на-бывают. Тянут время для того, чтобы выиграть тактически и стратегически, обеспечить себе перевес там, где его на момент переговоров нет и в нужный момент ударить нам в спину. Причём никто этого уже и не считает нужным скрывать: об этом говорят совершенно откровенно, искренне потешаясь над бывшей сверхдержавой, которая раз за разом наступает на одни и те же грабли, не извлекая из происходящего не только никакого положительного для себя результата, но даже элементарного урока: не умеешь играть в карты, не садись с шулерами за карточный стол. Нет у нас на сегодня ни умения вести переговоры ради конкретных результатов, а не ради самого процесса их проведения, ни людей, которые на это способны. Так и нечего их вести! Победит армия на Украине — зафиксируем результаты. Всё прочее — чушь, блажь и мелкие фраерские спекуляции. Понимать это надо и перестать суетиться под клиентом.