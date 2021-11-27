Главная угроза для Великобритании

Глава британского генштаба поведал, что главная угроза для его страны исходит со стороны России и Китая. Причём в 2014 году в тамошних верхах были споры, что для Соединённого Королевства опаснее: исламисты с их терроризмом или Россия, но тут, как нельзя вовремя, случилось «отравление» Скрипалей, и все точки над «i» встали на своё место. Правительство Её Величества решило, что Россия опаснее, Великобритания активно встроилась в американскую антироссийскую истерию и понеслось… Понятно же, что если исламисты убивают и калечат британских подданых и на улицах их собственных городов, и по всему свету — это ничто по сравнению с тем ужасом, который несут Британии Петров и Баширов. Правда, Скрипали остались целы и невредимы, но это уже другой вопрос.

Интересно, что сказал бы по этому поводу знаменитый сыщик Шерлок Холмс, со своей дедукцией, если бы только не был чисто литературным героем? Или его создатель, Артур Конан-Дойль, фигура более чем реальная, с его логикой и на редкость трезвым мышлением? В момент жарких споров в британских верхах, результаты которых имели самое прямое отношение к выбору того или иного внешнеполитического курса страны, «случайно» произошло событие, которое полностью изменило ситуацию, дав карт-бланш партии конфронтации с Россией, притом, что никаких объяснений этого события нет и не может быть, доказательств вины или причастности к произошедшему России нет, а то, что за них выдают, шито белыми нитками, сама же Россия свою вину категорически отрицает, хотя терять ей, казалось бы, совсем уже нечего?

Строго говоря, британский НГШ чётко и предметно объяснил, зачем был организован весь странный спектакль со Скрипалями и их «отравлением», жертвой которого стал их кот, невинно убиенный британскими спецслужбами, во имя реализации их чёртовых комбинаций. Кота жалко. Скрипалей — нет. Британских политиков и силовиков тоже. Попадутся теперь нашим под горячую руку, где-нибудь не в том месте и не в то время, пускай на себя пеняют. Но какими же нужно быть сволочами для того, чтобы в разгар настоящей войны — с террористами, которую Британия отнюдь не выиграла, подставлять свою страну и всех её сограждан под практически неизбежное уничтожение, в случае, если противостояние с Россией окончится так, как оно только и может окончиться! Печально всё это. Очень печально.