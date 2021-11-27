11 друзей Хабенского

Новый худрук МХТ им. Чехова Константин Хабенский озвучил планы театра на ближайшие три сезона. Особое внимание на себя обратили постановки Константина Богомолова, Евгения Писарева, Дмитрия Крымова и экспериментальный режиссерский проект на Новой сцене. Также можно отнести к маркерам возрождение спектакля «Контрабас», в котором Хабенский когда-то играл.

Эти новости позволяют определить сам подход худрука к его работе. Создается отчетливое ощущение, что стратегического плана у Хабенского пока нет, и на первом этапе он решил ориентироваться на личные знакомства, а не сам репертуар. Пляска от людей, а не их творчества — столь же нормальна, как и отсутствие четкой стратегии на раннем этапе: для ее разработки требуется время, а пока разумно окружить себя людьми, которым доверяешь. Благо круг знакомств у Константина отличный.

Но можно не сомневаться, что Хабенскому придется принять на себя достаточно уколов. Когда доверяешься другу — доверяешься и его вкусу. Отвечать за творческие заскоки поиски того же Богомолова — теперь именно худруку театра. Может, и к лучшему. Хабенский — человек определенно хороший, умный и порядочный, но без строгого управленческого опыта. Для выхода на новый уровень ему придется научиться отказывать, причем отказывать близким людям и даже друзьям.

Однако это позже — когда отказ можно будет обосновать стратегией. А пока — время давать волю ностальгическому «Контрабасу» и опираться на круг друзей, прикрывая их перекосы «поиском нового лица МХТ» и руководствуясь не столько холодным рассудком, сколько сердцем: у Константина большим и горячим.