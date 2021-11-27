Очень много разговоров на Украине о приближающейся войне с Россией, о готовящемся в Киеве государственном перевороте и прочем, для её начальства столь же актуальном. Ну, действительно, что нужно делать, когда у президента страны рейтинг падает так, что уже по дну скребёт, а президент этот роль спасителя отечества ещё не доиграл? Пугать надо внешней угрозой, или там, внутренней, которую, знамо дело, тоже внешние враги инспирируют. Спать и кушать не могут, всё думают: как бы им Незалежной нагадить? Ну, и… Что в итоге чревато большими неприятностями, поскольку снова спровоцировать войну на Донбассе — не вялотекущую, как сейчас, а в активной фазе, можно легко, но во что она в итоге выльется, никто не знает. А часики-то тикают…

На самом деле, страны прежней, которая была ещё 30 лет назад, больше нет, и тех постсоветских республик, что на её месте возникли, тоже уже нет. Совсем другой расклад. Другая система связей и приоритетов, другие внешние угрозы, другой уровень доверия и недоверия к начальству, другой — соотношения оптимизма и пессимизма населения. Ну и, понятно, уровень доверия к власти у нас другой. Совсем не тот, что был после Крымской весны и до коронавируса. Если чего-то слишком долго приходится ждать, а оно всё никак не наступает, это сильно разочаровывает даже самых горячих патриотов. Тем более, что никто не хочет и не любит ощущать себя идиотами, а с Минскими соглашениями иначе уже не получается. Слушать ни про них, ни про Нормандский формат серьёзно просто невозможно.

Между тем, рассказы про «русский мир» или «православный мир» вдохновляют примерно также, как изучение бессмертных произведений Леонида Ильича Брежнева «Малая земля» и «Целина», которыми в начале 80-х всю страну задолбали. Ежедневные телевизионные беседы начальства с Поповой и Голиковой про изменение уровня заболеваемости, брифинги Захаровой — неважно про какую тему, настохорошевшие ток-шоу по всем каналам и прочее, такое же актуальное, расхолаживают и отбивают желание не то, что поддерживать начальственные инициативы, но даже просто на них реагировать. Всё это сливается в сплошной шумовой фон, на котором отдельные лица и голоса неразличимы. Да и стоит ли их различать? Ну, чего-то там баре с боярами и челядью у себя наверху на своём воляпюке толкуют…

Очень благоприятная среда для каких угодно разоблачений, хотя и они народу изрядно осточертели. Воруют! Ну, да, воруют, и так понятно, — соглашается население. Строят себе дворцы и в стране, и за рубежом! А то как же, — продолжает соглашаться ничем особо не удивлённое население. Деньги из страны выводят! Непременно, — устало говорит глас народа. Дурят всех! Ага, дурят — слышится в ответ. И что? Как, что?! За нас голосуйте, мы всё исправим! И тут сбоит. Постаревшие Зюганов, Жириновский и Явлинский, Рашкин с лосем, Навальный с Соболью, Каспаров, Ходорковский из Лондона — никто не возбуждает. Разве что ожидание войны на Украине, непрерывно подогреваемое Киевом, способно ещё заставить хоть как-то встрепенуться. И то, ненадолго. Всё грозят и грозят, обещают и обещают, а её всё нет и нет. Так задолбали…