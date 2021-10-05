Российский МИД ждёт от Великобритании объяснений, по поводу финансирования отечественных НКО, признанных «иноагентами»… Забавно. Хотя, может, наши это не всерьёз? Не могут же они и в самом деле не понимать, куда именно британская дипломатическая служба засунет их запрос? Как, впрочем, и все предыдущие, а также последующие, устные и письменные, по какому угодно поводу, будь они обоснованы хоть двести тысяч раз. «Джентльмен к западу от Суэца не отвечает за то, что делает джентльмен к востоку от Суэца», — это и к нам относится. Мы как раз к востоку от бывшего британского Суэца живём. Дикари-с. То есть с Россией и в России можно вести себя как угодно, поскольку населяют её туземцы, власть у них туземная, а правила хорошего тона на дикарей не распространяются.

Не нравится? А что так? Всегда с англичанами так было. И с европейцами в целом. И с западниками, как таковыми, причисляя к этой многочисленной категории стран США, Канаду, Австралию и Новую Зеландию, которые себя видят выше всех прочих, этого не скрывают и правила поведения в чужедальних странах имеют в виду — не для их дипломатов писаны. Им у нас можно финансировать внесистемную оппозицию, открыто работающую на развал страны, и помогать кому угодно, включая террористов, как было и в Первую, и во Вторую Чеченские войны. Можно вводить против России санкции под какими угодно предлогами. Их «объективные» суды, в которые наши начальники раз за разом идут со своими проблемами и внешними исками против России, как те бараны, будут легко присуждать нашей стране выплату многомиллиардных штрафов, даже не обращая внимания ни на какие доводы в её пользу. Нас можно обвинять в чём угодно, как было с «отравлением Скрипалей». А что тут, собственно, не так? И какие по этому поводу нам могут быть даны объяснения?

Впрочем, «к востоку от Суэца» живём не мы одни. С теми же израильтянами дело у англичан, шведов, норвежцев и всей прочей европейской и левой американской сволочи, а также ООНовцев и прочих «международников» зашло куда дальше. Вот уж там финансирование антигосударственной деятельности, так финансирование. И деятельность такая, что нашим нынешним «иноагентам» и не снилось. Щенки они, по сравнению с израильскими. Причём ПОПЫТКИ не то, что открыто назвать тамошние НПО «иностранными агентами», но даже просто расследовать происхождение средств, которыми они оперируют, через то же налоговое ведомство, и опубликовать эти данные, вызывают такой вой в израильской левой прессе и политическом истеблишменте…

Нам, по сравнению с ними, ещё легко. Наши собственные «квислинги» пока не дошли до требований бойкота российских университетов и научно-исследовательских институтов и обращений в международные суды против политиков и военных. Они только пробу снимают, составляя списки под санкции, в которые помещают всех, кто им не нравится, от премьер-министра и министра здравоохранения до журналистов. При этом серьёзного лобби в начальстве внутри страны у них нет, по крайней мере, открытого. Скрытое-то есть, и многие из этой категории мерзавцев, представляющих вражеские интересы в нашей собственной стране, занимают более, чем серьёзные посты. Но хотя бы отечественная «пятая колонна» в населении особой поддержкой не пользуется — спасибо и на этом. Хотя объяснений от её внешних союзников ждать не стоит. Не дадут. Да с ними всеми и так всё понятно…